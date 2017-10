AT atstāj negrozītu lēmumu Ķipura lietā par fiktīvu dokumentu noformēšanu

Augstākā tiesa (AT) 6. oktobrī atstāja negrozītu Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" valdes locekļi Andris Ķipurs un Konstantīns Maļuhins atzīti par vainīgiem sev inkriminētajos pārkāpumos un sodīti ar ar 5550 eiro naudas sodu katram, aģentūru LETA informēja AT pārstāve Baiba Kataja.

Abi atzīti par vainīgiem krāpšanā, kā arī viltotu dokumentu izmantošanā. Ķipurs arī atzīts par vainīgu, ka, būdams valsts amatpersona, izdarīja tīšas darbības, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, mantkārīgā nolūkā.

AT lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar abu apsūdzēto aizstāvju kasācijas sūdzībām un prokurora protestu par Zemgales apgabaltiesas spriedumu. AT lēmums nav pārsūdzams.

Jau ziņots, ka 2016. gada 14. jūnijā Jelgavas tiesa nosprieda Ķipuru atzīt par vainīgu krāpšanā un fiktīvu dokumentu noformēšanā. Viņam tika piespriests sods 15 minimālo mēnešalgu jeb 5550 eiro apmērā.

LETA jau vēstīja, ka Ķipurs apsūdzēts varbūtējā līdzdalībā fiktīvu medicīnas dokumentu noformēšanā, lai cits apsūdzētais atgūtu kompensāciju par neizmantotām lidmašīnas biļetēm.

Tiesa atzina Ķipuru par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. Proti, viņam piemērots 3700 eiro sods par krāpšanu un 3700 eiro sods par fiktīvu dokumentu noformēšanu. Rezultātā Ķipuram pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitot noteiktos sodus, noteikts naudas sods 15 minimālo mēnešalgu apmērā, tas ir, 5550 eiro.

Ķipurs gan atzīts par nevainīgu un attaisnots apsūdzības daļā par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, jo tiesa lēmusi, ka apsūdzētā izdarītajā nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva.

Arī Maļuhins atzīts par vainīgu jau minētajos nodarījumos, un viņam arī piespriests naudas sods 15 minimālo algu apmērā.

Jau ziņots, ka saskaņā ar apsūdzību 2011. gadā Jelgavas slimnīcas vadītājs, iespējams, palīdzējis otram apsūdzētajam Maļuhinam noformēt izziņu par it kā fiktīvu uzturēšanos slimnīcā, pēc kā šī izziņa izmantota, lai atgūtu par biļeti samaksāto naudu no AS "Air Baltic Corporation" par neizmantotu lidojumu reisā Rīga–Brisele–Toronto.

No "Air Baltic Corporation" Maļuhins esot saņēmis dāvanu karti par atbilstošu summu, kuru pēcāk izmantojis lidojumam no Rīgas uz Romu un atpakaļ, savukārt Ķipurs saskaņā ar apsūdzību esot sarunājis ar slimnīcas ārstu, lai tas izraksta izziņu, par to paprasot atlīdzību.





Foto: no arhīva