Lietu par naftas zādzību tiesa turpinās skatīt aprīlī

11. aprīlī pulksten 9.30 Zemgales rajona tiesa turpinās skatīt lietu pret deviņu personu grupējumu par naftas zādzību no naftas vada, kas pastrādāta Jelgavas novadā, aģentūru LETA informēja tiesas priekšsēdētājas palīdze Sanita Grinšpone.

La arī lietas iztiesāšanu bija plānots turpināt šomēnes, saistībā ar kāda apsūdzētā slimību pieņemts lēmums par krimināllietas iztiesāšanas laika maiņu.

Apsūdzētajiem celta apsūdzība par naftas un naftas produktu vada tīšu iznīcināšanu un bojāšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par zādzību. Par zādzību draud sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Savukārt par naftas vada bojāšanu var sodīt ar cietumsodu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Grinšpone skaidroja, ka minētā organizētā grupa tīši bojāja augsta spiediena maģistrālo naftas produktu vadu un veica naftas produktu zādzību. Zaudējumi par vada bojāšanu sasniedza 3589 eiro, bet zādzību rezultātā nodarīti 1526 eiro zaudējumi.

Noziegumi pastrādāti ilgākā laika posmā Jelgavas novada Glūdas pagastā.





Foto: pilseta24.lv