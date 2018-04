Vernons

No kurienes ir radies vārds 'marihuāna'? 1930 gadu vidū M-vāds tika radīts, lai aptraipītu labo prestižu un fenomenālo kaņepes auga vēsturi. Šie citētie fakti, ar atsauksmēm, ir pārbaudāmi Britannica Enciklopēdijā, kas 150 gadus tika drukāta uz kaņepes papīra:

* Visas skolas grāmatas tika taisītas no kaņepes vai lina papīra līdz 1880 gadiem; Hemp Paper Reconsidered, Jack Frazier, 1974.

* Amerikā, no 1631 līdz agrajiem 1800, bija atļauts maksāt nodokļus ar kaņepes augiem. LA Times, Aug. 12, 1981.

* 17. un 18.gs. Amerikā atteikties audzēt kaņepes bija pret likumu! No 1763 līdz 1769 gadam Virdžīnijas štatā draudēja pat cietumsods par atteikšanos audzēt kaņepes. Hemp in Colonial Virginia, G. M. Herdon.

