No apcietinājuma atbrīvo divus par personu paverdzināšanu un naudas izspiešanu apsūdzētos

Zemgales rajona tiesa lēma atbrīvot no apcietinājuma divus apsūdzētos lietā pret personu grupu, kas vairāku gadu garumā nodarbojās ar naudas izspiešanu no personām, kuras galvenokārt no apsūdzētajām personām bija iegādājušās nelikumīgus alkoholiskos dzērienus, aģentūru LETA informēja Jelgavas tiesas priekšsēdētājas palīdze Sanita Grinšpone.

Diviem apsūdzētajiem, kas iepriekš atradušies apcietinājumā, drošības līdzeklis grozīts uz nodošanu policijas uzraudzībā un aizliegumu izbraukt no valsts. Līdz ar to tagad neviens no septiņiem apsūdzētajiem neatrodas apcietinājumā.

Krimināllietas iztiesāšana atlikta uz 29. jūnija pulksten 10, kad turpināsies pierādījumu pārbaude ar liecinieku pratināšanu.

Jau vēstīts, ka iepriekš apsūdzētie savu vainu neatzina.

Personu grupa bez tiesiska pamata pieprasīja cietušajiem, piemēram, atdot tiem pienākošos sociālos pabalstus, algu.

Dažiem cietušajiem tika prasīts atdot ķīlā personai piederošu pasi un bankas maksājumu karti. Cietušie regulāri vesti uz banku, lai tie noņemtu visus savus ienākumus un atdotu tos apsūdzētajiem. Atsevišķos gadījumos apsūdzētie nelikumīgi izmantoja cietušo bankas kartes.

Vairākas cietušās personas tika nolaupītas, lietojot vardarbību un draudus. Personu grupa ilgstoši un vairākkārt atņēma personām iespēju brīvi noteikt savu atrašanās vietu.

Dažiem no cietušajiem izdevās aizmukt no pāridarītājiem, taču apsūdzētie viņus uzmeklēja un atveda atpakaļ uz nekustamo īpašumu Jelgavas novada Līvbērzes pagastā.

Personu grupa izdarīja cilvēku tirdzniecību.

Noziedzīgie nodarījumi īstenoti no 2013. gada līdz 2016. gada jūlija otrajai pusei. Par prettiesiskiem atzīti 33 noziedzīgi nodarījumi. Krimināllietā par cietušām oficiāli atzītas 13 personas. Deviņas personas nevēlējās, lai tās atzīst par cietušām personām.

Aplēsts, ka kopumā cietušajām personām nodarīts mantiskais kaitējums gandrīz 40 000 eiro apmērā.





Foto: Raitis Puriņš