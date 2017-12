Dobeles novadā noplūst gāze

Sestdien ap pulksten 11 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Dobeles novada Auru pagastu, kur dzīvojamās mājas kāpņu telpā bija jūtama gāzes smaka, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Ilze Dāme-Birziņa. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka notiek minimāla propāna gāzes noplūde no gāzes caurules savienojuma vietas. Tika izvēdināta kāpņu telpa un sagaidīts “Latvijas propāna gāzes” darbinieks, kurš konstatēja, ka apdraudējums cilvēkiem netiek radīts.

Palīdzot nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, piektdien ugunsdzēsēji glābēji Atmodas ielā Jelgavā atbrīvoja pagrabstāvā iesprostotu kaķi.

No piektdienas pulksten 6.30 līdz pirmdienas pulksten 6.30 VUGD Zemgales reģiona brigāde saņēma 11 izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu, septiņus uz glābšanas darbiem, bet viens no izsaukumiem bija maldinājums. Visā Latvijā saņemti 82 izsaukumi – 35 uz ugunsgrēku dzēšanu, 37 uz glābšanas darbiem, bet 10 no izsaukumiem bija maldinājumi.







Foto: no interneta resursiem