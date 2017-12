Svētku brīvdienās Zemgalē vairākkārt dzēsti dūmvados aizdegušies sodrēji

Laika posmā no 22. decembra pulksten 6.30 līdz 27. decembra pulksten 6.30 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 22 izsaukumus – 13 uz ugunsgrēka dzēšanu, septiņus uz glābšanas darbiem, bet divi no izsaukumiem bija maldinājumi, informē VUGD pārstāve Agrita Vītola.



Aizvadītajās diennaktīs ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kur četros gadījumos dega atkritumi, četros – sadzīves mantas, bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens un vēl četros gadījumos sodrēji dūmvados.

Sākoties apkures sezonai, ugunsdzēsēji glābēji ik dienu dodas uz vairākiem izsaukumiem saistībā ar ēku dūmvados degošiem sodrējiem. Lai izvairītos no iespējamas ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt, vai krāšņu un pavardu dūmvadi un dūmkanāli ir iztīrīti, kā arī, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem.

Palīdzot dzīvniekiem, pirmdien Mēmeles ielā Bauskā glābēji atbrīvoja pagraba loga režģos iesprūdušu kaķi, bet vakar ugunsdzēsēji glābēji Bauskas novada Codes pagastā no akas izcēla suni un nodeva saimniekam.

Visā Latvijā aizvadītajās diennaktīs VUGD saņēma 214 izsaukumus – 90 uz ugunsgrēku dzēšanu, 98 uz glābšanas darbiem, bet 26 no izsaukumiem bija maldinājumi.



