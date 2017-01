No 10. līdz 29. janvārim Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā būs apskatāma mākslinieces Kristīnes Graudules-Putnieces izstāde «366 zīmējumi – katrai dienai savs», kas ir personisks izaicinājums – vesela gada garumā. Katru dienu, neatkarīgi no apstākļiem radīts viens zīmējums 366 dienās izveidojot 366 zīmējumus, stāsta māksliniece.

«Apņemties veselu gadu, ka katru dienu divas līdz trīs stundas darīsi to, kas sagādā vislielāko prieku un gandarījumu. Ķert mirkļus, notvert pirmo uzziedējušo āboliņu. Apzināties katru dienu kā vērtību un novērtēt laiku. Motivācija – nokrist un uzzīmēt elpu aizraujošu Alpu kalnu skatu. Pie laivas piestiprināt sviesta beku un pa upi vizināt, lai vakarā pie ugunskura, to varētu zīmētu. Veltīt darbus fantastiskiem cilvēkiem. Uzzīmēt un apēst pēdējo zemeni no dobes. 10km virs zemes – vērot Turcijas kalnus pa lidmašīnas logu un notvert mirkli. Riskēt un doties nezināmajā. Šrilankā – Pidurangala kalna virsotnē 329. zīmējums. Katrs darbs ir unikāls, radīts tikai vienā konkrētajā dienā. Katrai dienai un darbam ir savs stāsts, piedzīvojums un mirklis. 2016. gads nav aptverams vai izstāstāms, bet sajūtams un katram tomēr savs, ar savām acīm apskatāms,» par īstenoto ieceri gandarīta ir K. Graudule-Putniece.

Māksliniece 2014. gadā ieguvusi Latvija Mākslas akadēmijas Maģistra grādu Vizuālās komunikācijas apakšnozarē. 2012. gadā saņēmusi Borisa Bērziņa stipendiju. Sarīkojusi vairākas personālizstādes un piedalījusies grupu izstādēs. Izveidojusi mākslas studiju «Grafita», kur dalās ar savām zīmēšana prasmēm. Strādā Jelgavas mākslas skolā.

Izstādes atklāšana notiks 10. janvārī pulksten 18.