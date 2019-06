Aicina nākt uz muzikālā šova “X Faktors” filmēšanu

Jau drīz - 26. un 27. jūnijā ikviens aicināts piedalīties muzikālā šova ”X Faktors” TV atlašu filmēšanā, kuru laikā kopā ar žūriju – Aiju Auškāpu, Intaru Busuli, Reini Sējānu un Maratu Ogļezņevu būs iespēja novērtēt talantus no visas Latvijas, aicina šova rīkotāji.

Jau septembrī šovs “X Faktors” atgriezīsies pie skatītājiem ar vēl vairāk emocijām un vēl lielāku vērienu, jo tagad žūrijā ir četri dalībnieki – Marats Ogļezņevs, Aija Auškāpa, Intars Busulis un Reinis Sējānis. Lai jau rudenī uzmirdzētu uz “X Faktora” skatuves, reģionālajās atlasēs izvēlētajiem dalībniekiem būs pirmo reizi jāstājas visu četru mentoru priekšā, lai izcīnītu savu “jā” un nokļūtu krēslu izaicinājumos.

Skatītājus uz TV atlašu filmēšanu aicina šova producenti Ilze Ūdre un Guntars Gulbiņš: “Kurš šodien gribētu aiziet uz “Prāta Vētras”, Intara Busuļa, Reiņa Sējāna vai Marata Ogļezņeva koncertu bez maksas? Gribētāju būtu daudz, bet vai tu biji uz viņu pirmo koncertu? Tāpēc mēs aicinām uz rītdienas Latvijas mūzikas zvaigžņu uzstāšanos jau tagad. Ja tu reiz esi kāpis uz skatuves, lai uzstātos lielākas auditorijas priekšā, tev tīri labi ir zināma sajūta, kāda būs “X Faktora” atlašu dalībniekiem - viņiem būs bail, trīcēs rokas, varbūt pat aizmirsīsies vārdi, jo tā būs viņu pirmā uzstāšanās uz lielās skatuves, kur viņus vērtēs visi četri šova mentori. Tieši tāpēc, pirmo reizi uzstājoties publikas priekšā, jaunajām zvaigznēm ir īpaši svarīgs tavs atbalsts, jo, iespējams, kāds no mūziķiem jau nākotnē tevi priecēs ar lielkoncertu Arēnā Rīga!”

TV atlašu filmēšanas norisināsies Rīgas Kinostudijā 26. un 27. jūnijā divos laikos - no pulksten 17 līdz 19 un no pulksten 19.30 – 21.30. Dalība filmēšanās ir bez maksas un to laikā būs iespēja laimēt dažādas balvas - biļetes uz ”Prāta vētras” koncertu Liepājā, balvas no “Skrīveru saldumiem” un “Pica LuLū”, rotas no “Nela Gems” un citus pārsteigumus.

“X Faktora” filmēšanām var pieteikties šova mājaslapā xfaktors.lv.

Foto: publicitātes