Aicina Ozolnieku novada svētki

“Ozolnieku novada svētku galvenie viesi šogad būs grupas “Autobuss debesīs” un “Dziļi violets”, bet visas dienas garumā gan Ozolnieku novada iedzīvotāji, gan viesi varēs baudīt bagātīgu sporta un kultūras programmu gan lieliem, gan maziem,” stāsta Ozolnieku novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Evita Poča.

20. jūlijā no pulksten 9 svētku viesi aicināti piedalīties un just līdzi dažādām sporta aktivitātēm Ozolnieku Sporta skolas teritorijā, bet pulksten 12 ar izklaides programmu bērniem tiks atklāta svētku kultūras daļa Jāņu pļavā, kur notiks koncerti, sporta laureātu sveikšana un arī dejas līdz pat rītam.

Aktīvākie dalībnieki un sporta entuziasti tiek aicināti jau no pulksten 9 piedalīties sportiskās aktivitātēs Ozolnieku Sporta skolas teritorijā (Stadiona iela 5), kur rīts iesāksies ar jogas nodarbību. Sporta spēļu atklāšana plānota pulksten 10. Sportot gribētājiem būs iespēja izmēģināt savus spēkus 3x3 ielu basketbolā, pludmales volejbolā, jaunākiem dalībniekiem – florbolā, bet skeitparka cienītājiem tiks organizētas ekstrēmo sporta veidu sacensības. Autosporta mīlētāji varēs noskaidrot pirkstu veiklību radiovadāmo automašīnu trasē. Pasākuma dalībniekiem un skatītājiem būs sarūpēti dažādi pārsteigumi. Visas dienas garumā spraigās sporta spēles un apkārt notiekošo komentēs Edgars Bāliņš.

Savukārt Jāņu pļaviņā jau no pulksten 12 priecēs bērnu izklaides pasākumi un dažādas aktīvas un izzinošas atrakcijas. Mazie varēs baudīt piepūšamo atrakciju prieku, kāpelēt pa virvju trasi, sēsties zirga mugurā un samīļot lauku sētas dzīvnieciņus.

Pēcpusdienā – pulksten 16 – Jāņu pļaviņā uz skatuves uzstāsies koncertaģentūras “Bravissimo” mūziķi ar priekšnesumu “Fantāziju faktors”. Organizatori sola – krāšņi kostīmi, populāri multfilmu un pasaku tēli, bērniem un jauniešiem aktuālas dziesmas, humoristisks sižets, bērnu iesaistīšana, kā arī lieliskais izpildījums aizraus gan lielus, gan mazus.

Pulksten 17.30 mazos apmeklētājus uz skatuves aicinās “Jogitas atrakciju” jaunā rotaļprogramma “Izkrāso vasaru”, kurā ar lielajiem pasaku tēliem varēs iet rotaļās, pūst burbuļus un nobildēties. Bet pulksten 18 ikviens tiek aicināts uz oficiālo svētku atklāšanu un novada amatiermākslas kolektīvu koncertu, kurā piedalīsies lieli un mazi dziedošie, dejojošie un muzicējošie novadnieki.

Savukārt pulksten 19.30 ar humora pilniem un zināmiem skaņdarbiem priecēs Dailes teātra dziedošo aktieru ansamblis “Ilga”. Pulksten 22.20 uz skatuves kāps iemīļotā grupa “Autobuss debesīs”, kura šogad svin 20. jubileju, klātesošos priecējot ar zināmām melodijām. Pēc svētku uguņošanas muzicēs “Dziļi violets”. Izturīgākie svētku apmeklētāji dīdžeja mūzikas pavadībā varēs dejot līdz pat pulksten 4 rītā. Pasākumu vadīs Dailes teātra aktieris Aldis Siliņš.

Izsalkumu un slāpes palīdzēs remdēt izbraukuma kafejnīcas, kas darbosies visas dienas garumā.

“Aicinām sanākt un sabraukt novadniekus – gan vietējos, gan ārzemēs dzīvojošos – uz savu novadu kā uz salidojumu, kā uz ģimenes svinībām, lai vismaz reizi gadā pašā vasaras viducī būtu kopā savos Ozolniekos. Uzdāvināsim cits citam pasakainu kopā būšanas laiku!” aicina E.Poča.

Foto: no zz.lv arhīva