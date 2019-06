Aicina pieteikties ikgadējai “Satori” autoru radošajai nometnei

Biedrības “Ascendum” izdotais interneta žurnāls “Satori” izsludina pieteikšanos “Satori” autoru radošajai vasaras nometnei, kas šogad notiks sešas dienas, no 13. līdz 18. augustam, Aknīste novadā, brīvdienu mājā “Susēja”. Nometnē būs iespēja darboties vienā no trim virzieniem: Ingas Žoludes prozas meistarklasē, Kārļa Vērdiņa atdzejas darbnīcā vai Paula Bankovska publicistikas meistarklasē. Konkursam aicināti pieteikties gan interneta žurnāla “Satori” rakstošie autori, gan jaunie autori no Zemgales reģiona, informē nometnes vadītāja Elizabete Lukšo-Ražinska.



Šajā vasarā sešas dienas, no 13. līdz 18. augustam, Aknīstes novadā, brīvdienu mājā “Susēja”, kas pazīstama kā vieta, kur norisinās kamermūzikas festivāls “Sansusī”, notiks jau septītā “Satori” autoru radošā vasaras nometne. Kā ierasts, nometnei būs vienota tēma, kas caurvīs un dos ietvaru visiem nometnē topošajiem darbiem, šogad atslēgvārds ir “paģiras”, kas izvēlēts aizvadītās Latvijas simtgades svinību kontekstā. “Pēc 2018. gada, kurā valsts apaļā jubileja atzīmēta ne tikai individuāli, bet arī institucionālā līmenī, ir jēgpilni reflektēt par to, ko šāds notikums atstājis pēc sevis, ko atklājis jaunu, kā iespējams kultūras (un katram pašam savu) dzīvi veidot turpmāk,” stāsta interneta žurnāla “Satori” galvenais redaktors Henriks Eliass Zēgners.

Nometnes dalībniekiem būs iespēja darboties vienā no trim virzieniem: prozas, atdzejas vai publicistikas. Atdzejas meistarklasē, kuru vadīs dzejnieks, atdzejotājs un literatūrzinātnieks Kārlis Vērdiņš, paredzēts meklēt, diskutēt un atdzejot t.s. anakreontisko liriku, kā arī citu laiku un tautu radniecīgu dzeju, kas iederētos zem paģiru tēmas. Prozas meistarklasē prozaiķes, vairāku grāmatu autores un rakstniecības pasniedzējas Ingas Žoludes vadībā dalībnieki strādās pie individuāliem prozas darbiem, kuriem iedvesmu smelsies, raugoties uz “paģiru” tēmu pēc iespējas plašāk. Publicistikas meistarklasē, ko jau otro reizi vadīs rakstnieks un publicists Pauls Bankovskis, tiks apgūtas un slīpētas prasmes, kas nepieciešamas dažādu žanru rakstu darbiem. Labākie darbi tiks iekļauti “Satori” grāmatžurnālā Nr.4, kas ar apakšnosaukumu “Paģiras” iznāks šī gada rudenī.

Tāpat visi dalībnieki būs aicināti piedalīties dzejnieces Agneses Krivades meistarklasēs, kurās tiks pētītas iespējas paplašināt uztveri, iesaistot radošajā procesā kustību un maņas, vērojot prāta un ķermeņa attiecības un to, kā maņu saņemtie impulsi pārtop tekstā. Kā nometnes jaunums šogad tiks piedāvāta aktrises Gunas Zariņas nodarbība uzstāšanās prasmju attīstīšanai. Savukārt sadarbībā ar mākslinieci Rūtu Briedi un Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedras studentiem tiks organizēta ilustrāciju meistarklase.

Nometnei aicināti pieteikt gan “Satori” rakstošie autori, gan arī jaunie autori no Susējas, Aknīstes novada, Zemgales reģiona. Pieteikumus nometnei līdz 21. jūnijam jāsūta uz satori@satori.lv, jānorāda viens virziens (obligāti jāizvēlas tieši viens!), kurā autors vēlas darboties (proza/atdzeja/publicistika), kā arī jāpievieno neliela motivācijas vēstule, kurā izklāstīts, ar kādu mērķi vēlas piedalīties nometnē un ko plāno paveikt (uzrakstīt) tās laikā. Atdzejas meistarklases pretendentiem jāpastāsta par savām svešvalodu prasmēm un pieredzi atdzejā, bet tiem jaunajiem autoriem, kas pirms tam nav publicējušies “Satori”, pie pieteikuma jāpievieno arī neliels līdzšinējās pieredzes izklāsts un rakstu darbs izvēlētajā žanrā. Iesūtot pieteikumu, dalībniekam jāapstiprina, ka būs iespēja piedalīties pilnīgi visās nometnes norises dienās. Dalībnieku atlasi veiks “Satori” redakcija sadarbībā ar meistarklašu vadītājiem. Kopā nometnē tiks uzņemti 20 – 25 autori. Rezultāti tiks paziņoti 10. jūlijā.

Nometnes norisi finansiāli atbalsta Zemgales plānošanas reģiona “Zemgales kultūras programma 2019”, ko rīko AS “Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonds, tāpēc dalības maksa nometnē ir vien līdzmaksājums par kopīgajām ēdienreizē, kā arī pašam jānodrošina transports no un uz nometni.

Organizatoru foto