Aicina uz ceļotāju dienu Ķemeru nacionālajā parkā

Svētdien, 5.maijā uz Ceļotāju dienu visus aicina Ķemeru nacionālais parks, kur dienas garumā paredzētas gan autobusu ekskursijas, pārgājieni, aktivitātes un pasākumi dažādās norises vietās parkā, informē Tukuma tūrisma informācijas centrs.

Dabas izglītības centrā “Meža māja” no pulksten 11 līdz 16 visi aicināti uz Lielo pikniku, kur dažādos pasākumos visas dienas garumā būs iespēja piedalīties dabas procesu izzināšanā, doties ekskursijā uz Lūžņu grāvja avotu, iepazīt sūnu pasauli kopā ar ekspertu un piedalīties vēl daudz citās aktivitātes. Adrese: “Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala.

Ķemeru dzelzceļa stacijā “Ķemeri” no pulksten 10.30 līdz 19 darbosies Ķemeru velo noma, kur būs iespēja iznomāt velosipēdus ar 50 procentu atlaidi (tālrunis informācijai 26492894). Tāpat no Ķemeru pamatskolas Tukuma ielā 10, Jūrmalā pulksten 10.30 būs iespēja doties ekskursijā “Izzinošā pastaiga Ķemeros”, bet no pulksten 11 līdz 16 būs iespēja izbraukt ar SUP dēli Slokas ezerā. Pieteikšanās pa tālruni 26407241.

Piekrastē pulksten 11.10 sāksies pārgājiens “Dabas un kultūrvēstures dārgumi no Ragaciema līdz Jaunķemeriem”. Tikšanās Ragaciema zivju tirgū. No pulksten 11 līdz 16 apskatei būs atvērts Lapmežciema muzejs, kur 2019.gadā atklāta interaktīva ekspozīcija. Īpašus ceļotāju dienas piedāvājumus varēsiet baudīt arī restorānā “Neptūns” Jaunķemeros”.

No Smārdes stacijas pulksten 10.40 sāksies velo brauciens “Pa latviešu strēlnieku vēstures takām” kopā ar vēsturnieku Māri Ribicki. Savukārt atpūtas kompleksā “Valguma pasaule” jaunā piedāvājuma “Aicinām uz peldi mežā” pirmizrādes, kā arī par īpašu Ceļotāju dienas maksu būs iespēja apskatīt “Valguma pasaules” Mākslas telpu mežā.

Visas dienas garumā būs atvērts arī Džūkstes Pasaku muzejs. Šeit būs iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs un radošajās darbnīcās, pie muzeja vizināties ar “Skudru staļļa” zirgiem, bet no pulksten 17 līdz 20 piedalīties Ceļotāju dienas noslēguma pasākumā ar zupas vārīšanu un saviesīgām sarunām pie ugunskura.

Ar iepriekšēju pieteikšanos būs iespēja doties trīs bezmaksas ekskursijās ar autobusu pa “Ceļotāju dienas” norišu vietām. Pulksten 10.25 sāksies ekskursija ar maršrutu “Ķemeri – Lapmežciema muzejs – sanatorija “Jantarnij bereg” – Ķemeri”. Ieejas maksa sanatorijas ekspozīcijas apskatei 2 eiro.

Pulksten 13.00 būs iespēja doties ekskursijā “Ķemeri – Valguma pasaule – Lapmežciema muzejs – Ķemeri” ar ieejas maksu “Valguma pasaules” mākslas telpā mežā 3 eiro pieaugušajiem, 2 eiro skolēniem un pensionāriem. Savukārt pulksten 15.30 izbraukšana ekskursijā “Ķemeri – Dunduru pļavas – Džūkstes pasaku muzejs – Ķemeri”. Ieejas maksa muzejā 1 eiro. Pieteikšanās ekskursijām pa tālruni 26424972.

Aktivitāšu cienītājiem Ceļotāju dienas ietvaros tiek piedāvāti braucieni ar kanoe laivām Ķemeru tīreļa karjeros. Laivu braucieni notiks pulksten 5 no rīta vērojot saullēktu, pulksten 12 pa dienas vidu un vakarā pulksten 18. Maksa par laivu 30 eiro. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās iegādājoties un piereģistrējot biļeti www.bezrindas.lv. Vairāk informācijas pa tālruni 26761807, www.ozolaivas.lv





Vairāk informācijas par visiem Ceļotāju dienas pasākumiem pa tālruni 26424972 un www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/kemeru_celotaju_diena1/

Foto: publicitātes