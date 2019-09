Aicina uz Rudens gadatirgu Jelgavā

Sestdien, 21. septembrī, no pulksten 10 līdz 15 Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā notiks tradicionālais Rudens gadatirgus. Tajā vienuviet varēs apskatīt, nogaršot un iegādāties tuvākos un tālākos piemājas dārziņos, zemnieku saimniecībās un mežā ievāktas rudens veltes, kā arī mājražotāju, amatnieku un citu tirgotāju produkciju, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Rudens gadatirgū savu produkciju, sākot no dažādiem pārtikas gardumiem līdz apģērbiem rudens sezonai un dārza un mājsaimniecības dekoriem, piedāvās ap simts mājražotāju, mazdārziņu saimnieku, mazo uzņēmēju, amatnieku un citu tirgotāju.

Viņu vidū – arī kalējs no Lietuvas, stādaudzētava "Liepas" no Dobeles, keramikas tirgotāji, no dažādām Latvijas ogām darinātu vīnu ražotāji, medus tirgotāji, kūpinājumu meistari, koka izstrādājumu veidotāji un citi.

Šogad Rudens gadatirgus jelgavniekus pārsteigs arī ar kaut ko nebijušu – Grila skolu bērniem un jauniešiem. Tā būs bezmaksas meistardarbnīca, kurā bērni no četru gadu vecuma varēs apgūt, kā pareizi grilēt dārzeņus un gaļu, sev pagatavojot veselīgu burgeru. Grila skola darbosies zaļās zonas laukumā no pulksten 11 līdz 14.

Kā ierasts, mazākie gadatirgus apmeklētāji jautri laiku pavadīt varēs radošajā darbnīcā, kurā darbosies ar dažādiem materiāliem.

Tāpat Rudens gadatirgus lustes papildinās koncerts – no pulksten 10.30 līdz 15 koncertprogrammā pie kultūras nama tautas deju kolektīvu "Lielupe", "Jaunība", "Diždancis", "Ritums" un "Rota" priekšnesumi mīsies ar mūzikas apvienības "Ziņģes brāļi" koncertu.

Koncertprogramma pie kultūras nama:

10.30 - 11.05- Dejo TDA “Lielupe”, vadītāja E.Simsone

11.05 - 11.35 Mūzikas apvienība - balvu ansamblis "Ziņģes brāļi" no Bauskas

11.35 - 12.05 Dejo VPDK “Rota”, vadītāja L.Muskare un VPDK “Laipa”, vadītājs M.Skrinda

12.05 - 12.35 Dejo TDA “Lielupe”, vadītāja E.Simsone

12.35 - 13.05 “Ziņģes brāļi”

13.05 - 14.05 Dejo TDA “Diždancis” un TDA “Ritums”, vadītāja I.Karele

14.05 - 14.50 “Ziņģes brāļi”.

Foto: JPPI "Kultūra"