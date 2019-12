Ar “Visuma zīmēm” Baltijā atgriežas gaismas festivāls “Lielās Ķīnas laternas”

Arī šogad Baltijā – Lietuvā, Pakrojas muižā, no 23. novembra līdz 5. janvārim norisināsies gaismas festivāls “Lielās Ķīnas laternas : Visuma zīmes”. Gadsimtiem senā gaismas festivāla tradīcija guva plašu apmeklētāju atzinību pagājušajā gadā, tāpēc šogad festivāla rīkotāji Pakrojas muižā gatavojas iekārtot vēl grandiozāku gaismas skulptūru parku, piedāvājot arī teātra šovus, izklaidi visai ģimenei, austrumu garšas un tradicionālu Ziemassvētku tirdziņu, informē “KK PR & Production” pārstāve Kristīne Komarovska.

Lielākajā muižā, kas saglabājusies Lietuvā, mākslinieki no Ķīnas ierīkos vairāk nekā 30 tematiskās gaismu instalācijas. Šoreiz vairākas no zīda laternām veidotās skulptūras sasniegs pat 8 metru augstumu. Pakrojas muižas teritorijā būs skatāma Āfrikas dzīvnieku pasaule, polārlāču ledāji, dzērvju sala, persiku koku mežos spēlēsies pērtiķi, būs arī Ziemassvētku eglīte, ap kuru norisināsies pasaka par Riekstkodi. Festivāla centrālais objekts būs ķīniešu Jaunā gada simbols, leģendām apvītais monstrs Nian. Nākamajam, Cūkas gadam, veiksmi nesīs grandiozs cūkas templis un eksotiskās ķīniešu zodiaka zīmes. No porcelāna būs izgatavota iespaidīga 3 metrus augsta pūķa un fēniksa skulptūra.

Nedēļas nogalēs un Ziemassvētku brīvdienās festivālā būs skatāmi arī teatralizēti šovi, kas tapuši, sadarbojoties Lietuvas un Ķīnas aktieriem, viesus izklaidēs dejojoši pūķi, būs arī citas radošas un izglītojošas aktivitātes. Mazākajiem viesiem būs iespēja zīmēt ķīniešu laternas, maršēt uz šķīvjiem, kas maina krāsu, kā arī sastapties ar Ziemassvētku vecīti. Būs arī svētku tirdziņš un iespēja baudīt austrumu virtuves garšas un jau tradicionālās muižas izklaides.

Festivāls “Lielās Ķīnas laternas” pirmo reizi Lietuvā, Pakrojas muižā, norisinājās pagājušajā gadā, kad festivālu apmeklēja ne tikai tūkstošiem cilvēku no visas Baltijas, bet arī citu valstu tūristi. Festivāls atzīts par apmeklējuma ziņā vienu no visveiksmīgākajiem aizvadītā gada festivāliem Lietuvā un 2018. gadā ieguva Lietuvas tūrisma "Oskaru" kā visveiksmīgākais tūrisma produkts.

Festivālu "Lielās Ķīnas laternas" Pakrojas muižas komanda veido kopā ar Ķīnas uzņēmumu „Haitian Culture“. Šis starptautiskais uzņēmums vairāk nekā divdesmit pastāvēšanas gadu laikā ķīniešu laternu svētkus ir sarīkojis vairāk nekā 40 valstīs.

Ķīnas laternu festivāla pirmsākumi meklējami pirms vairāk nekā 2000 gadu. Ar šiem svētkiem ķīnieši atzīmē Jaungada svinību pēdējo dienu. Laika gaitā no laternām sāka izgatavot krāsainus, interesanta un sarežģīta dizaina objektus, un šādi festivāli kļuva populāri arī citviet pasaulē. Vēsturiskie fakti liecina, ka 19. gadsimtā daudzi Lietuvas muižnieki esot izrādījuši īpašu interesi par Ķīnas kultūru un sakaru nodibināšanu ar Tālajiem Austrumiem. Šī tendence turpinās arī tagad.

Pakrojas muiža ir lielākais muižas komplekss Lietuvā ar 26 ēku ansambli, kur šobrīd atjaunotas 19. gadsimta beigu 20. gadsimta sākuma muižas ēkas un kūsā jauna dzīvība. 2017. gadā Pakrojas muiža EDEN apbalvojumos tika novērtēta kā viena no 18 vispievilcīgākajiem kultūras tūrisma galamērķiem Eiropā.

Maģiskais gaismas ceļojums, kas piepildīts ar austrumu eksotisku un 19. gadsimta muižas romantiku, sācies 23. novembrī un norisināsies līdz 5. janvārim katru piektdienu, sestdienu un svētdienu, ieskaitot no 25. līdz 27. decembrim.

Biļetes cena ir 12 eiro, bērniem, studentiem, senioriem – 10 eiro. Bērniem līdz 6 gadu vecumam ieeja ir bez maksas. Biļetes iespējams iegādāties muižas kantorī, pie ieejas, bet uz vietas tās var maksāt dārgāk. Iepriekš iegādātās biļetes ir bez konkrēta datuma un ir spēkā vienā - izvēlētajā festivāla dienā.

Informācija par festivālu latviešu valodā :

http://events.pakruojo-dvaras.lt/lv/zibintai-2019

Biļešu iegādes links:

https://tickets.paysera.com/lv-LT/event/sviesos-festivalis-didieji-kinijos-zibintai

Plašāka informācija: www.pakruojo-dvaras.lt

Foto: publicitātes