Augstāk par zemi (FOTO)

Teju veselu nedēļu – no ceturtdienas līdz otrdienai – vairāk nekā 2500 mūsdienu deju dejotāju no visas Latvijas uz maiņām pavadīja Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) Jelgavā, lai gatavotos vasarā gaidāmajiem XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un mūsdienu deju koncertam “Augstāk par zemi”.

Koncerta mākslinieciskā vadītāja ir deju studijas “Benefice” vadītāja Annika Andersone. Viņa stāsta, ka tā dalībnieki būs zināmi pēc skates, kas norisināsies šī gada novembrī. Savukārt šo nedēļu ZOC pavadīja kolektīvi, kas pavasara skatē ieguva augstākās, I vai II pakāpes diplomu.

Bet seši no labākajiem Latvijas kolektīviem 26. un 27. oktobrī vēlreiz tiksies ZOC, kur modelēšanas koncertā izdejos 80 procentu no vasarā gaidāmā koncerta programmas. “Tas sastāv no septiņiem vērtību blokiem, bez kā cilvēkam nevajadzētu dzīvot. Šajā koncertā tiks izdejotas sešas vērtības, vienu paturēsim noslēpumā,” stāsta A.Andersone. Lieluzvedumam kopumā tiek gatavotas ap 30 deju.

Galīgais dejotāju sastāvs būs skaidrs janvārī, kad tiks apstiprināts finansējums un kļūs zināms, cik dejotāju varēs piedalīties svētkos. Mazsvarīga nav arī kvalitāte, kādā apgūtas dejas. “Nav noslēpums, ka šis koncerts visiem kolektīviem būs pats izaicinošākais, jo tajā ir daudz akrobātikas, baleta elementu,” piebilst A.Andersone.

Foto: Eva Pričiņa