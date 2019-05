Bibliotēkas pāriet uz vasaras darba laiku

No 1. jūnija līdz 31. augustam Jelgavas pilsētas bibliotēkas strādās pēc vasaras darba laika, informē Jelgavas pilsētas domē.



Vasarā Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles – bibliotēka “Zinītis”, Pārlielupes bibliotēka un Miezītes bibliotēka – strādās pēc šāda grafika: Jelgavas pilsētas bibliotēka un bērnu bibliotēka "Zinītis": darba dienās no pulksten 10 līdz 18, sestdienās, svētdienās – slēgts. Pārlielupes un Miezītes bibliotēka: no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 10 līdz 18, sestdienās no pulksten 10 līdz 17, svētdien un pirmdien – slēgts.

Foto: no arhīva