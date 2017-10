Bērnu bibliotēkā grāmatu lasīšanas konkurss

Jelgavas bērnu bibliotēkā “Zinītis” no 16. līdz 28. oktobrim notiks foto konkurss skolēniem “Book Face”, informē Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane Pastere. Šajā laikā lasītāji aicināti apmeklēt bibliotēku, izvēlēties grāmatu, aiz kuras paslēpties, izlasīt to un iesūtīt bildes ar īsu aprakstu par grāmatu vai ieteikumu to izlasīt uz e-pastu zinitis@biblioteka.jelgava.lv vai nofotografēties uz vietas bibliotēkā. Bildes tiks publicētas bibliotēkas lapā sociālajos tīklos (draugiem.lv un facebook.com). No 30. oktobra līdz 3. novembrim sociālajos tīklos notiks balsošana. 6. novembrī tiks paziņoti uzvarētāji, kas saņems pārsteiguma balvas. Savukārt skolēnu brīvlaika nedēļā bibliotēkas lasītavā notiks Burtošanas čempionāts, lai noskaidrotu prasmīgāko burtotāju.