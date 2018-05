Medus sala – Malta (FOTO)

Malta – valsts ar siltu klimatu – atrodas Vidusjūras centrālajā daļā un ir viena no retajām vietām Eiropā, kur no aprīļa līdz oktobrim iespējams baudīt sauli. Zemākā temperatūra ziemā ir plus četri grādi, bet vasarā sasniedz pat plus 42. Tas arī bija noteicošais, lai turp dotos. Jauki, ka uz Valletu ir tiešais lidojums no Rīgas.

No Maltas starptautiskās lidostas pēc 40 minūšu brauciena esam nokļuvuši mūsu apmešanās vietā pie Vidusjūras – Svētā Paula līcī (St.Paul's Bay). Salas krasta līniju veido līči, klintis un pludmales. No gājēju promenādes paveras skaisti skati uz jūru un laivu piestātnēm.

Malta ir viena no mazākajām un visblīvāk apdzīvotajām valstīm Eiropā. Lielāko salas daļu aizņem klintis, un zeme ir neauglīga. Maltas teritorija ir tikai nedaudz lielāka par Rīgu. Arī Latvijā, Rēzeknes novadā, atrodas ciems ar tādu pašu nosaukumu. Jauks pārsteigums bija uzzināt, ka valsts senais nosaukums bijis Melita, kas tulkojumā nozīmē “Medus sala”. Agrākais nosaukums cēlies no grieķu vārda “meli” vai “malet”, kas feniķiešu valodā nozīmē “medus” – lielās bišu populācijas dēļ.

Maltā atrodas 10 UNESCO aizsargājamie objekti. Uz salas nav upju un mežu. Dzeramo ūdeni iegūst no jūras ūdens caur atsāļošanas iekārtām. Tā ir valsts ar ļoti bagātu vēstures un kultūras mantojumu.

Maltai bijusi sarežģīta vēsture. Šo zemi iekarojuši grieķi, arābi, franči, angļi, tā bijusi arī Romas impērijas sastāvdaļa, un par to liecina saglabājušās katakombu drupas. Otrā pasaules kara laikā Maltai bija nozīmīga loma cīņā ar fašistisko Itāliju un hitlerisko Vāciju. 150 gadu tā atradās Britu impērijas pakļautībā un neatkarību atguva 1964. gadā. Tajā pašā gadā Malta kļuva par ANO dalībvalsti, bet 2004. gadā vienlaicīgi ar Latviju iestājās Eiropas Savienībā. Tāpat kā Lielbritānijā, auto satiksme salā saglabājusies pa ceļa kreiso pusi, palikušas arī angļiem raksturīgās sarkanās telefona būdiņas. Maltā ir divas oficiālās valodas – maltiešu un angļu. Šis gads Maltai ir ļoti nozīmīgs, jo galvaspilsētai Valletai piešķirts Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls un šajā laikā paredzēts daudz dažādu kultūras pasākumu – izstādes, festivāli u.c.

