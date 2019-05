Aicina 4. maijā doties tautastērpu gājienā

“Tieši 4. maijā gājienā iesim trešo reizi, bet tradīcija aizsākās, svinot tautastērpu centra “Senā klēts” 25 gadu jubileju. Tad tautastērpu gājienā devāmies kopā ar saviem klientiem un sadarbības partneriem, kuri pēc pasākuma jautāja – vai tiešām šāds gājiens nekad vairs nenotiks? Radās doma, ka 18. novembris būtu skaista diena, lai atkal uzvilktu tautastērpu, bet novembrī ir pārāk auksts. Taču tikpat skaista ir Neatkarības atjaunošanas diena,” stāsta pirmo divu gājienu projekta vadītāja un “Senās klēts” darbiniece Ziedīte Muze.



Tautastērpu centrs “Senā klēts” sadarbībā ar kultūras un tautas mākslas centru “Ritums” un biedrību “Mans tautastērps” aicina 4. maiju svinēt tautastērpos un doties kopīgā gājienā no Rātslaukuma līdz Brīvības piemineklim Rīgā, lai priecētu sevi un citus ar tērpu skaistumu.Gājienā piedalīties aicināts ikviens, kuram ir savs tautastērps, īpaši šajā dienā tautastērpu rosinot uzvilkt tos, kam ikdienā to izdarīt nesanāk tik bieži, kā, piemēram, tautas deju kolektīvu dejotājiem vai koristiem. Ikviens interesents, kurš vēlas palepoties ar savu tērpu, aicināts piedalīties gājienā. Dalību var pieteikt, aizpildot anketu, kas atrodama organizatoru mājaslapā un sociālajos tīklos. “Jauki, ja gājienā piedalīsies pēc iespējas vairāk cilvēku. Tiecamies uz to, ka kādreiz 4. maijā mēs visi būsim tautastērpos un pie baltu galdautu apsegta galda svinēsim šo valstij nozīmīgo dienu,” tā Z.Muze.



Gājiena dalībnieku skaits ar katru gadu aug – pirmajam pieteicās 58, otrajam – 116, bet šīgada pasākumam pirms nedēļas bija pieteikušies vismaz 168 cilvēki. Tautastērpu centrs “Senā klēts” gājiena organizēšanā iesaistījis sadarbības partnerus – kultūras un tautas mākslas centru “Ritums” un biedrību “Mans tautastērps”. “Tā tikai šķiet – kas tad tur gājienu noorganizēt? Bet ir ļoti daudz darba, un labi, ja ir palīgi, kuriem tautastērps ir īpaša vērtība,” tā Z.Muze, sakot paldies arī visiem pasākuma atbalstītājiem.



Biedrības “Mans tautastērps” valdes locekle Ilze Strēle uzsver – tautastērps ir latviešu tautas vērtība, kas jārāda apkārtējiem. “Jo biežāk tautastērpu vilk­sim mugurā, jo vairāk cilvēku to redzēs, iedvesmosies un sapratīs, ka jāmeklē savas saknes un pie tām jāpaliek. Tad arī taps vairāk tērpu, un tikai tā savu senču mantojumu varam saglabāt nākamajām paaudzēm,” viņa uzskata.



Pašai I.Strēlei jau daudzus gadus ir savs Zemgales etnogrāfiskais tautastērps, bet 4. maija gājienā pirmo reizi tiks uzvilkts arheoloģiskais lībiešu tērps, kuram atsevišķas daļas vēl top. “Vēlējos sev arheoloģisko zemgaļu tērpu, taču tas pie manis “nenāca”. Lībiešu tērps paticis jau ļoti sen, patikušas tā rotas, un tas pie manis “atnāca” ļoti viegli. Nesen uzzināju, ka no mammas puses manas saknes ir Mazirbē – lībiešu krastā. Tēta senči ir no Vaiņodes. Mazirbes vecvecvecvecmāmiņa apprecējās ar avarējuša franču kuģa matroža dēlu. Tāpēc man patīk jūra, lībiešu krasts, turienes skarbums,” stāsta I.Strēle.



4. maijā no pulksten 12 Rātslaukumā darbosies amatnieku tirdziņš un radošās darbnīcas, muzicēs dūdu un bungu grupa “Kulenieki un trummelnieki”, folkloras kopas “Vilkači”, “Lāns” un “Banga”. Pulksten 13 sāksies gājiens, kas no Rātslaukuma vedīs līdz Brīvības piemineklim. Pulksten 16 uzstāsies grupa “Tautumeitas”. Pasākuma noslēgumā “Rituma” telpās paredzēta vakarēšana ar biedrības “Mans tautastērps” pārstāvēm I. Strēli un Ivetu Seimanovu, kā arī “Senās klēts” pārstāvjiem.







Foto: Ilze Strēle