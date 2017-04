Aicina Krievu kultūras dienas

Ievadot Jelgavas krievu kultūras biedrības «Istok» 25 gadu jubileju, biedrība aicina uz tradicionālajām Krievu kultūras dienām, kas Jelgavā notiks maija vidū, informē biedrības priekšsēdētāja Sņežana Zenovjeva.

Krievu kultūras nedēļa Jelgavā tiks atklāta ar izstādi «Jelgavas krievu biedrībai «Istok» – 25» Sabiedrības integrācijas pārvaldē 8. maijā pulksten 17. Izstādē tiks eksponētas gan biedrības fotokolāžas par paveikto 25 gadu periodā, gan iezīmēti biedrības spilgtākie vēsturiskie momenti. Izstāde būs apskatāma līdz 19.maijam.

Visas nedēļas garumā no 8. līdz 12. maijam bistro «Silva» īstiem gardēžiem piedāvās krievu nacionālos ēdienus.

Turpinot nedēļu krievu kultūras gaisotnē, visi interesenti 10. maijā pulksten 17 tiek aicināti uz Ģrderta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju, kur būs iespēja apmeklēt krievu tradicionālo lielo lakatu skati defilē «Pavloposadskas un Ivanovas lakati». Pasākumu vadīs interaktīvo programmu organizatori tautas mākslas meistari Vladimirs un Vera Meļihovi no Pleskavas Krievijā. Kuplinās šo pasākumu vienas dienas izstāde «Krievu skaistule – lelle matrjoška», ko nodrošinās koka daiļamatu meistare Olga Guseva (Pleskava, Krievija). Meistare pastāstīs par matrjošku apgleznošanas tehniku, par to, ko nozīme dažādu krāsu izmantojums ornamentā un cik dažādas matrjoškas ir sastopamas atkarībā no to izgatavošanas vietas.

Savukārt 11. maijā pulksten 18 Jelgavas Kultūras nama Lielajā zālē visi interesenti aicināti apmeklēt Krievu kultūras nedēļas noslēguma un Jelgavas krievu biedrības «Istok» 25 gadu jubilejas koncertu, kurā uzstāsies biedrības ansamblis «Slavjanočka» (mākslinieciskā vadītāja Ērika Bogdanova), Jelgavas 2. pamatskolas bērnu un jauniešu koris «Zvonņica» (mākslinieciskā vadītāja Jeļena Vavilova), Olaines sieviešu vokālais ansamblis «Ivuški» (mākslinieciskā vadītāja Olga Zujeviča) un īpašie viesi no Pleskavas – Vitālija Rumjanceva ansamblis «Skaz» (mākslinieciskais vadītājs Konstantīns Ababkovs).

Pasākumus organizē Jelgavas krievu kultūras biedrība «Istok» sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas pārvaldi.



Foto: Raitis Puriņš