Andris Vilks: Pēc tīriem tirgus principiem grāmatām būs ļoti grūti izdzīvot (VIDEO)

“Pēdējo gadu pētījumi rāda, ka četru piecu gadu laikā ir strauji samazinājusies e-grāmatu iegāde. Tas liecina, ka daļa no tiem, kuri lasa grāmatas, ir atgriezušies pie iespiestajām grāmatām,” tā projekta “Bibliotēka” video intervijā atklāj Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks. Tomēr viņš arī norāda uz Latvijas tirgus specifiku – mazā tirgus dēļ drukāto grāmatu izdošanai ir un būs nepieciešams atbalsts.

“Mazo nāciju problēma ir tā, ka tirāžu limiti ir ļoti lieli. Tāpēc iespiestajām grāmatām ir nepieciešams papildu atbalsts. Vai tas nāk no valsts, vai no kādas citas puses – tas ir būtiski,” intervijā stāsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors. “Ir vairākas svarīgas grupas, kurām atbalsts ir nepieciešams. Tās ir grāmatas ar kultūrvēsturisku nozīmi. Svarīgs mērķis ir arī latviešu valodas saglabāšana.”

Intervijā Andris Vilks arī stāsta par kādu Latvijas lasīšanas fenomenu – mūsu valsts inteliģences slānis ir veidojies “no pašiem pamatiem, no pašas apakšas, no pašas tautas dzīlēm. Latvijā salīdzinoši agri tika izveidotas skolas, tāpēc visu sabiedrības slāņu latvieši prata lasīt un rakstīt jau ļoti agrīnā periodā”. Viņš atklāj arī citus interesantus faktus par latviešu literatūras un grāmatu lasīšanas kultūras attīstību.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka video intervija ir trešā, kas skatītājiem tiek piedāvāta “Baltic International Bank” organizētajā projektā “Bibliotēka”. Iepriekšējos mēnešos tika publicētas intervijas ar Noru Ikstenu un Zbigņevu Stankeviču. Tuvākajā laikā gaidāmi arī video materiāli, kuros par literatūras un grāmatu tēmu stāsta Kārina Pētersone, Valērijs Belokoņs, Uldis Bērziņš, Imants Lancmanis, Māris Bērziņš, Sanita Stinkule un Vaira Vīķe-Freiberga.

Projektu “Bibliotēka” veido “Baltic International Bank” – ilggadējs latviešu literatūras mecenāts. Tas aicina atklāt sabiedrībai stāstus par literatūras nozīmi cilvēku dzīvēs, stāstus par personīgajām bibliotēkām, to saturu, kā arī emocionālo un profesionālo vērtību. Latviešu literatūras attīstība ir viens no “Baltic International Bank” ilggadējiem sabiedrības atbalsta virzieniem. Vadoties no pārliecības, ka savas valsts kultūras un vēstures pārzināšana ir katras tautas nacionālās identitātes pamatā, “Baltic International Bank” finansiāli atbalsta nacionālas nozīmes grāmatu izdošanu un literatūras projektu īstenošanu.

Vairāk informācijas projekta “Bibliotēka” mājaslapā www.manabiblioteka.lv un sociālo tīklu profilos instagramā, feisbukā un tviterī (@manabiblioteka).















Publicitātes foto