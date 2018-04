Aprīļa “Cepumā” – par latviešiem pasaulē un pasauli Latvijā

Tuvojoties valsts svētkiem un pavasara brīvdienām, kas var tikt pavadītas, ceļojot un iepazīstot jaunas kultūras, jaunieši aicināti iepazīt latviešus ārzemēs un ārzemniekus Latvijā kopā ar mūziķi un komponistu Jāni Strapcānu. Sarunu cikla “Cepums ar slavenību” aprīļa tikšanās un iedvesmojošas sarunas par talantu, mākslu, žurnālistiku un profesiju aizkulisēm notiks ceturtdien, 26. aprīlī, pulksten 18 kafejnīcas “Silva” konferenču zālē. Ieeja pasākumā par ziedojumiem.



“Jānis Strapcāns – mūziķis, viens no pirmajiem Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” dalībniekiem, dažādu projektu iniciators un pasākumu vadītājs – ir viens no košākajiem un dzīvespriecīgākajiem latviešiem, ko droši varētu saukt arī par pasaules pilsoni. Viņš, kurš šobrīd pats dzīvo Igaunijā, izceļojis daudzas pasaules malas un maliņas, ir arī jaunā LTV 1 raidījuma “Latvieši. Paralēlās pasaules” vadītājiem un idejas autoriem,” stāsta projekta “Cepums ar slavenību” idejas autore un vadītāja Dace Indrika.

“Es, tāpat kā jebkurš skatītājs, sekojot līdzi raidījuma varoņu gaitām, paplašinu savu redzesloku, mainu savu domu gājienu un gūstu iedvesmojošu apliecinājumu Latvijas un latviešu tautas gara esībai un tās pienesumam pasaulei. Katra filmēšanas reize un galvenā varoņa dzīvesstāsts mani patiešām aizkustina, pat saviļņo. Vai tā būtu no Japānas uz Latviju pārcēlusies pētniece, kas runā skaidrā latviešu valodā, gatavo gardākos latviešu virtuves ēdienus un brīvajā laikā spēlē ērģeles, vai latvietis, kurš aiz polārā loka drosmīgi paveicis to, ko neviens soms līdz šim nav spējis, proti, atjaunojis alus darīšanas tradīciju Lapzemē. Tas viss mudina Latviju, latviešus un nu arvien jaunus cittautiešus iepazīt un iemīlēt no jauna. Raidījums “Latvietis. Paralēlās pasaules” nebūt nav svaru kausi, kuros izsvērt, kas un kur ir labāk vai sliktāk. Drīzāk – caur šiem personiskajiem stāstiem varam atklāt, cik šīs paralēlās pasaules ir savstarpēji mijiedarbīgas un līdzīgas. Kā mūsdienu migrācijas procesi ir gan absolūti likumsakarīgi, gan absolūti iracionāli. Mana personīgā cerība būtu, ka skatītājiem, iepazīstoties ar šiem fantastiskajiem latviešiem ārzemēs un patiesi apbrīnojamiem cittautiešiem Latvijā, tās priekšstatu, stereotipu, aizdomu vai baiļu burbuļu sienas kļūtu vismaz caurspīdīgas vai izzustu pavisam,” teic Jānis Strapcāns.

Par dzīvi ārpus Latvijas, mūziķa profesijas aizkulisēm un karjeras iespējām Latvijā varēs uzzināt sarunu ciklā “Cepums ar slavenību” ceturtdien, 26. aprīlī, pulksten 18 kafejnīcas “Silva” 2. stāvā. Vietu skaits ierobežots, tāpēc jaunieši vecumā no 15 līdz 35 gadiem aicināti savu dalību rezervēt, piesakoties tiešsaistē: http://ej.uz/cepumsarslavenibu.

