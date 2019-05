Baiba Īvāne-Kronberga izvēlējās darbu bibliotēkā, lai sajustu piederību Jelgavai

Starp pieciem nominantiem uz Gada bibliotekāra titulu atrodams arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītājas Baibas Īvānes-Kronbergas vārds. Lai gan balva aizceļojusi uz Kuldīgas novadu, kolēģi Jelgavas pilsētas bibliotēkā augstu vērtē Baibas ikdienas darbu. “Viņu raksturo liela atbildības izjūta, atvērtība un atbalsts, iniciatīva un radošums, piederības sajūta Jelgavai un patriotisms, kvalitatīvs, daudzveidīgs darbs. Baiba ir vērsta uz sadarbību,” kolēģi raksturo Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa, izceļot viņas nopelnus Jelgavas, Jelgavas un Ozolnieku novada novadpētniecībā, bibliotēkas vēstures izzināšanā, projektā “Sienas, kas runā”, par kuru plašāk stāsta pati Baiba.

Mūsu saruna notiek bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē. Šī ir viņas mīļākā vieta bibliotēkā. “Ar šo zāli saistās stāsti, ko es stāstu bibliotēkas apmeklētājiem, darbiniekiem. Svētdien noslēdzās Bibliotēku nedēļa, kad jebkurš interesents varēja piedalīties ekskursijās. Mēs sākam no ēkas ārpuses, izstaigājam apkārtni un runājam par vērtībām, kas atrodas ēkā un ap to. Bibliotēkas Krišjāņa Barona zāle man ir ļoti nozīmīgs izejas punkts, kur var runāt par ārkārtīgi daudzām tēmām. Ne tikai par bibliotēku, bet visu to, kas mums svarīgs, – par latvisko identitāti, kā saglabājam savas latviskās vērtības,” tā Baiba.



Interviju ar Baibu Īvāni-Kronbergu lasiet 2. maija “Zemgales Ziņās”. Foto: Eva Pričiņa