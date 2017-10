Edgars Kreilis piedāvā dziesmu “Younger Days” (VIDEO)

Mūziķis Edgars Kreilis izdevis dziesmu “Younger Days”, ko piedāvā klausītājiem.



Plašāku atpazīstamību E.Kreilis ieguva dziesmu konkursā ”Supernova 2017”, kurā ar paša izpildīto oriģināldziesmu “We Are Angels” guva ievērojamus panākumus gan skatītāju, gan ekspertu vērtējumā. Nesen viņš publicēja savu pirmo oriģināldziesmu latviešu valodā “Vienalga’’, lai pārliecinātu klausītājus, ka no jaunā mūziķa var sagaidīt arī dziesmas dzimtajā valodā.

Pēc konkursa “Supernova 2017” E.Kreilis paralēli turpina aktīvu darbu pie jaunu dziesmu radīšanas. Viņš arī tika pamanīts “RIGaLIVE” organizētajā dziesmu rakstīšanas sesijā, kurā izdevās veiksmīgi realizēt vairākus jaunus kopdarbus ar Latvijā plaši pazīstamiem mūziķiem – tādiem kā Aminata, Kristaps Ērglis un Makree. Sarunas laikā atklājās, ka E.Kreiļa krājumā ir vēl vairākas dziesmas, kas būtu pelnījušas tikt nodotas klausītāju vērtējumam, bet, kā saka pats mūziķis, labs nāk ar gaidīšanu. Dziesma “Younger Days” ir Edgara pirmais kopdarbs ar producentu Kasparu Ansonu, kurš ir guvis lielu atzinību Latvijas mūzikas tirgū.

E.Kreilis atzīst: “Ir patiess prieks izjust mūzikas evolūciju uz savas ādas. Ir pagājis gads, kopš mūzika kļuvusi par neatņemamu manas dzīves sastāvdaļu, un ir jūtama milzīga atšķirības starp to, kādas iespējas man bija iepriekš un kādas tās ir tagad. Protams, vēl daudz ko vēlētos sevī pilnveidot, bet, nedomājot par trūkumiem, es redzu sevi uz pareizā ceļa. Tagad aiz loga manāma rudens noskaņa, bet tā vietā, lai to pastiprinātu, esmu sarakstījis gaišu dziesmu, vadoties pēc bērnības sajūtām. Dziesma ‘’Younger Days’’ ir stāsts par piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem un visdažādākajiem notikumiem, bez kuriem es nebūtu tas, kas es esmu tagad. Mans veltījums klausītājiem – katrā tumšajā situācijā spēt saskatīt gaišo pusi, jo tas, kā mēs uztveram problēmas, ir atkarīgs no mums pašiem – mēs varam tās pastiprināt vai atrisināt.”

Dziesmas “Younger Days” vārdu un mūzikas autors ir pats E.Kreilis. Dziesmas producents un aranžētājs – Kaspars Ansons. Dziesmas video – DJ Dween (Kaspars Dvinskis).

E.Kreilis turpina darbu pie jaunām oriģināldziesmām, kas pavisam drīz tiks nodotas publikas vērtējumam.













Foto: Eduards Kapša