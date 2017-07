Ekskursijā iepazīs seno Jelgavu

Ekskursijā kājām “Veco Jelgavu meklējot” sestdien, 29. jūlijā, pulksten 12 aicina doties Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs. Gides Signes Lūsiņas vadībā ekskursija plānota kā neliela ekspedīcija, kurā varēs uzzināt, kāda izskatījās Jelgava līdz 1944. gadam, kur Jelgavā atradās veikaliņi, aptiekas, kafejnīcas, skārņi un kā šīs vietas izskatās šodien.



Pēc 1944. gada, kad tika nopostīta gandrīz visa Jelgavas apbūve, pilsēta ieguva jaunas aprises – ielas tika pārbūvētas, bet pilsētas drupu vietās uzceltas jaunas ēkas, vien saglabājot nedaudz no senajām celtnēm. Tomēr liecības par to, kāda izskatījās Jelgava līdz 1944. gadam, glabā senās fotogrāfijas, laikraksti, to laiku tūrisma ceļveži un jelgavnieku atmiņas. Lai sajustu senās Jelgavas šarmu, interesenti aicināti piedalīties ekspedīcijā “Veco Jelgavu meklējot” un uzzināt, kā vietas, ko redzam šodien, izskatījās senajās pilsētas fotogrāfijās.

Ekskursijā kopā ar gidi Signi Lūsiņu varēs atklāt, kur Jelgavā 20. gadsimta sākumā atradās aptiekas, kafejnīcas, skārņi un iebraucamās vietas. Varēs uzzināt, kā jelgavnieki atpūtās, kur iepirkās, kā svinēja svētkus un kādi ievērojami ļaudis te dzīvoja. Savukārt senie laikraksti atklās, par ko jelgavnieki pļāpāja pie tējas tases un kādas profesijas Jelgavā bija vispieprasītākās. Ekskursijas maršruts vedīs pa Akadēmijas, Raiņa, Katoļu, Mātera un Lielo ielu.

Ekskursija kājām “Veco Jelgavu meklējot” sāksies no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas ielā 1, pulksten 12, ekskursijas ilgums plānots apmēram divas stundas. Dalības maksa – 1,50 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas. Pieteikt dalību ekskursijā var iepriekš Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā pa tālruni 63005447 vai pa e-pastu tic@tornis.jelgava.lv . Vairāk informācijas mājaslapā www.visit.jelgava.lv .





Publicitātes foto