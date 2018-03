Gatis Mūrnieks ar grupu “On My Way” jubilejas gadā gatavo albumu un plāno piedalīties konkursā “Supernova” (FOTO)

Šopavasar piecu gadu jubileju svin grupa “On My Way”, kurā muzicē jelgavnieki Gatis Mūrnieks (vokāls un ģitāra), Kristaps Baltiņš (ģitāra), Aigars Kudrickis (sitamie instrumenti) un rīdzinieks Raitis Mednis (basģitāra). Apvienība pastāv kopš 2013. gada, taču īpaši aktīvi darboties tā sāka 2014. gadā, laižot klajā divus radio singlus – “Tāpat vien” un “Par klauniem” –, kā arī koncertējot Latvijas pilsētās. Pašlaik grupa gatavo izdošanai savu pirmo albumu, šogad plānots laist klajā vairākus radio singlus. Uz sarunu aicinājām grupas līderi Gati Mūrnieku.

– Cik sen darbojies mūzikā?

Jelgavas 4. vidusskolā mācījos mūzikas novirziena klasē – mums bija gan koris, gan orķestris, gan klavieres. Tas bija mācību process, kas, protams, ir ļoti noderīgs. Pamatskolas pēdējās klasēs sāku organizēt grupu, rakstīt dziesmas. Tad arī sāku dziedāt popgrupā “Lai skan”. Tāda nopietnāka darbošanās laikam skaitās ar to brīdi, kad sāc nedaudz pelnīt naudiņu. Nopietnāk ar mūziku darbojos kopš vidusskolas sākuma.

Grupu sākām divatā ar ģitāristu. Pārējos – bundziniekus, basģitāristus – esam mainījuši. Tagad piecus gadus esam šādā sastāvā. Īstais “On My Way” sākās, kad ierakstījām pirmo dziesmu “Tāpat vien”. Tā mums ir viena no veiksmīgākajām dziesmām.



Foto: Raitis Puriņš un no personīgā albuma. Visu interviju lasiet 8. marta “Zemgales Ziņās”