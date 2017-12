Brīdi pirms Ziemassvētkiem Jelgavas grupa “On My Way” laidusi klajā dziesmu “Lido lēni zemei pāri”, informē grupas līderis Gatis Mūrnieks.

G.Mūrnieks par skaņdarba tapšanu stāsta: “Šī dziesma radās kādā naktī, kad, paskatoties pa logu, es sapratu, ka snieg pirmais sniegs. Tas, ko es redzēju, manī raisīja pārdomas, kāpēc pasaule katru gadu uz pāris dienām kļūst labāka un kāpēc šajās svētku dienās mēs mīlam vai skumstam vairāk? Dažreiz mūzika un vārdi atnāk diezgan ātri un šķiet, ka viss notiek pats no sevis. Tikpat vienkārši un ātri noritēja dziesmas ieraksta darbs, producējot un ierakstot to studijā. Šoreiz pats arī esmu iespēlējis klavieru partiju, šķita, ka tas dod dziesmai un grupas skanējumam kādas jaunas nianses.” Dziesmas mūzikas un vārdu autors ir G.Mūrnieks. To producējis grupas bundzinieks Aigars Kudrickis, miksējis Paulis Straume. Dziesma ierakstīta “Shine Records” studijā Jelgavā.

Grupa “On My Way” dibināta 2013. gadā. Sastāvā darbojas jelgavnieki – Gatis Mūrnieks (vokāls un ģitāra), Kristaps Baltiņš (ģitāra), Aigars Kudrickis (sitamie instrumenti) un rīdzinieks Raitis Mednis (basģitāra). 2015. gadā atjaunotajā radio raidījumā “Priekšnams” grupa “On My Way” ar dziesmu “Sākums jauns” kļuva par jūnija skatītāju favorītgrupu, iegūstot tiesības skanēt radio SWH. Grupas dziesma “Par klauniem” iekļuva “Muzikālās bankas” TOP 25 finālbalsojumā. “On My Way” ir jauno izpildītāju konkursa “SuperMikrofons” finālisti un Jelgavas posma uzvarētāji. Pašlaik grupa gatavo izdošanai savu pirmo albumu.

G.Mūrnieks palaikam raksta dziesmas arī citiem izpildītājiem, un šobrīd radiostacijās klausāmas dziesmas “Pazust mākoņos” grupas “Putnu balle” izpildījumā, kā arī dziesma “No ziemeļiem uz dienvidiem” Katrīnas Binderes un Nikolaja Puzikova sniegumā.

Grupa "On My Way" novēl gaišus un brīnumiem pilnus svētkus.











