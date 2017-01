Izsludināts fotokonkurss «Mans Jelgavas stāsts» (FOTO)

Turpinot aizsākto tradīciju, Jelgavas pašvaldības iestāde «Kultūra» izsludina fotokonkursu «Mans Jelgavas stāsts», informē «Kultūras» producents Gundars Caune.

Noslēdzoties 2016. gada fotokonkursam «Mana Jelgava», tradīcija tiek turpināta ar jaunu konkursu. Tā tēma – «Mans Jelgavas stāsts».

Fotokonkurss norisināsies divos posmos visa gada garumā. Pēc katra posma tiks apbalvoti labāko darbu autori un izveidota izstāde Jelgavas Kultūras namā. Konkursā var piedalīties visi – neatkarīgi no profesionālās sagatavotības. Latvijas fotogrāfijas muzeja direktore Maira Dudareva teic, ka iesūtītās bilžu sērijas tiks vērtētas kopumā.

No konkursa darbiem tiks izveidota fotoizstāde, kas ceļos uz Jelgavas sadraudzības pilsētām. Pagājušā gada Jelgavas foto izstāde jau guvusi augstu novērtējumu Magadanā, Belostokā, Ruelmalmazonā, Novaodesā. Līdzīgi fotokonkursi tiek organizēti arī sadraudzības pilsētās, tāpēc jelgavniekiem ir iespēja iepazīt tās, to iedzīvotājus, tradīcijas, notikumus un arhitektūru. Līdz 5. februārim Jelgavas Kultūras namā skatāma foto izstāde no Belostokas.

Pirmajam konkursa posmam pieteikumi jāiesniedz līdz 14. aprīļa pulksten 12. Dalībnieka anketa un nolikums pieejams «Kultūras» mājas lapā.





Publicitātes foto