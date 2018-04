Jelgavā svinēs Brīvības svētkus

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienā 4. maijā Jelgavā tiks svinēti Brīvības svētki, tādējādi aizsākot valsts simtgades svinības. Visas dienas garumā Jelgavā risināsies dažādi pasākumi – Baltā galdauta svētki, pilsētvides objekta “Laika rats 100” atklāšana, stafetes, izstādes, koncerti un grafiti festivāls –, ziņo Jelgavas pašvaldības iestādes “Kultūra” pārstāve Ilze Biļecka.

Svētku diena sāksies ar ziedu nolikšanu pie Jāņa Čakstes pieminekļa pulksten 10, kam pulksten 11 sekos Brīvības stafete – Jelgavas skolu un iedzīvotāju komandas piedalīsies skriešanas stafetēs, kas simboliski iezīmēs Latvijas projekta “Brīvības ielu stāsti” sākumu.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā no pulksten 11 līdz 18 būs iespējams aplūkot izstādi “Lāčplēša piemineklis Jelgavā – no pagātnes nākotnei”. Muzejā būs apskatāma arī eksponātu fotoizstāde, ar kuriem Jelgavas muzejs piedalās valsts simtgadei veltītajā izstādē Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

Savukārt pulksten 13 skvērā pie Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzeja notiks pasākums “Lāčplēsis – brīvības simbols”, kas veltīts 30. gadadienai, kopš atrasts Kārļa Jansona veidotā pieminekļa “Lāčplēsis un Melnais bruņinieks” fragments.



Baltā galdauta svētki notiks Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalmā pulksten 14. Būs iespēja noklausīties BJC “Junda” popgrupas „Lai skan!” svētku koncertu, nobaudīt Amatu vidusskolas audzēkņu īpaši sarūpēto cienastu, iepazīties ar grāmatu plaukta ”Lasītājs dāvina lasītājam” piedāvājumu un mākslas studijas “Mansards” audzēkņu darbu izstādi “Medaļas Jelgavai” un “Mūzikas skaņas”. Šī pasākuma norisi gleznos mākslinieks Raitis Junkers.

Pulksten 16 skvērā starp Jāņa Asara un Lielo ielu notiks skulpturālā pilsētvides objekta “Laika rats 100” atklāšana. Īsi pēc tam, pulksten 17, Hercoga Jēkaba laukumā varēs baudīt svētku koncertu “Dzintara zemē dzintara ļaudis”, kurā piedalīsies Jelgavas kori, dejotāji, solisti un mūziķi.

Savukārt Jelgavas 4. vidusskolā pulksten 18 – “Jelgavas Brīvības bulvāra stāsta” pirmizrāde. Tas ir 4. vidusskolas skolēnu un absolventu veidots videostāsts par Brīvības bulvāra vēsturi, šodienu, iedzīvotājiem, pilsētas izaugsmi, katra cilvēka īpašo lomu pilsētas un valsts vēsturē.



No pulksten 9 līdz 20 Loka maģistrāles un Aviācijas ielas krustojumā visi interesenti varēs vērot un piedalīties starptautiskajā grafiti ielu mākslas festivālā “Brīvības stāsti”. No pulksten 9 līdz 18 notiks 60 metru gara grafiti mākslas darba izveide, piedaloties deviņiem grafiti māksliniekiem no piecām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Francijas un Brazīlijas. Dalībnieku darbus vienotā ansamblī apvienos mākslinieciskais vadītājs Dainis Rudens. No pulksten 12 DJ Vento uzturēs atraktīvu pasākuma gaisotni. Pilsētas iedzīvotāji un viesi no pulksten 14 līdz 17 aicināti piedalīties arī dažādās festivāla radošajās darbnīcās. Sākot ar pulksten 18, klātesošos un grafiti māksliniekus izklaidēs grupa “Augša”, bet pulksten 19 notiks laureātu apbalvošana.







Foto: Raitis Puriņš