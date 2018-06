Jelgavnieki aicināti uz svētkiem pavadīt pilsētas kolektīvus

Ikviens jelgavnieks 1. jūlijā tiek aicināts ieskandināt XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus, pie Jelgavas Kultūras nama uz svētkiem pavadot pašmāju kolektīvus, informē pašvaldības iestādes “Kultūra” pārstāve Ilze Biļecka. Jelgavu Dziesmu un deju svētkos pārstāvēs 40 kolektīvu – kopumā 1188 dalībnieki.

Šajos svētkos Jelgavas kolektīvu saimi ir papildinājuši divi jauni kori – “Balti” un “Re, kā!”. Svētkos piedalīsies arī Jelgavas tehnikuma deju kolektīvs, Jelgavas vokālie ansambļi, pūtēju orķestri, mazākumtautību kolektīvi, folkloras kopa, tautas mūzikas ansamblis, amatierteātris un tautas lietišķās mākslas studija.

Vairums pilsētas māksliniecisko kolektīvu jau aizvadījuši skates un konkursus, bet Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris “Spīgo” gatavojas “Dziesmu karu” finālam, kuram izvirzīti 39 Latvijā visaugstāk novērtētie kori. “Spīgo” “Dziesmu karu” pusfinālā ieguva 47,78 punktus no 50, kas ir augstākais rezultāts sieviešu koru konkurencē. Sieviešu koru grupai paredzētais fināls Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, notiks 30. jūnijā no pulksten 13 līdz 15.

Fināla konkursu jau ir aizvadījuši Jelgavas dejotāji – XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku skatēs visaugstāk novērtētie jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi, kuru vidū bija arī LLU tautas deju ansamblis “Kalve” un Jelgavas pašvaldības iestādes “Kultūra” tautas deju ansamblis “Diždancis”. Jūnija sākumā tie cīnījās par Dziesmu un deju svētku Lielo balvu.

“Gatavošanās Dziesmu un deju svētkiem ir nepārtraukts process, tādēļ pašvaldība katru gadu paredz finansējumu kolektīvu tērpu šūšanai. Šo piecu gadu gaitā vairāki kolektīvi ir tikuši pie jauniem tērpiem vai to detaļām. Īpašu atzinību par saviem tautas tērpiem saņēmis iestādes “Kultūra” kamerkoris “Tik un tā”, kas uzaicināts piedalīties Latviešu tautastērpu skatē 5. jūlijā koncertzālē “Palladium”,” stāsta I.Biļecka.

1. jūlijā pie Jelgavas Kultūras nama, Sabiedrības integrācijas pārvaldes, Jelgavas Mūzikas vidusskolas, Amatu vidusskolas un 4. vidusskolas, kā arī pie autoostas no pulksten 15 līdz 15.30 pilsētas kolektīvi tiks pavadīti ceļā uz svētkiem, tādēļ gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Krišjāņa Barona ielā, posmā no Uzvaras līdz Pasta ielai, no 30. jūnija pulksten 16 līdz 1. jūlija pulksten 16 būs aizliegts stāvēt transportam. Savukārt automobiļu kustībai šī iela tiks slēgta no pulksten 14.30 līdz 16.

Nedēļas garumā mākslinieciskie kolektīvi piedalīsies vairāk nekā 65 svētku pasākumos Rīgā. Kopumā tie pulcēs 43 290 dalībnieku no Latvijas un 21 pasaules valsts – 16 500 kordziedātāju no 427 koriem un 18174 dejotājus no 739 kolektīviem.







Foto: Ruslans Antropovs