Koncertspēli, ko jelgavnieki ZOC hallē varēs vērot trešdienas vakarā, TV3 skatītāji redzēs tieši pirms gadu mijas

Rītvakar Zemgales Olimpiskajā centrā notiks koncertspēle «Es šonakt būšu laimīgs!», uz kuru aicina televīzijas personība Baiba Sipeniece-Gavare, kā arī mūziķi Uldis Marhilevičs un Normunds Jakušonoks. Jelgavniekiem palaimējies, jo citās Latvijas lielākajās koncertzālēs – Valmieras Kultūras centrā, Ventspils Teātra namā «Jūras vārti», Ogres Kultūras centrā, Vidzemes koncertzālē «Cēsis», Liepājas koncertzālē «Lielais Dzintars» un Latgales vēstniecībā «GORS» Rēzeknē – koncertspēle izskanēs tikai nākamā gada pavasarī. Par pasākumu «Ziņas» sarunājas ar galveno svētku idejas autori Baibu Sipenieci-Gavari un tā producentu Sandi Mohovikovu.



– Prieks, ka koncertspēli sākat ar Jelgavu. Šķiet, ka Jelgavā neesat nemaz tik bieža viešņa.

Baiba Sipeniece-Gavare. Tā nu gan nebūs tiesa. Vismaz privātā kārtā jūsu pilsētā esmu visai bieža viešņa, bet uz skatuves – cik nu mani uzaicina, tik arī esmu. Jelgavā orientējos diezgan labi. Pat vēl vairāk – varu atklāt faktu, ka bez Jelgavas nebūtu ne manis, ne šī šova, jo mani vecāki iepazinās tieši Jelgavā, būdami toreiz vēl laikam Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas studenti.

– Kā izpaužas šova «Es šonakt būšu laimīgs!» nosaukumam priekšā esošais vārdiņš – koncertspēle?

Baiba Sipeniece-Gavare. Tas galīgi nav jāuztver kā koncerts, kur mākslinieki viens pēc otra stājas uz skatuves. Par pamatu tika ņemts mūsu pirms kāda laika populārais televīzijas raidījums «Dziesmu duelis». Pilnīgi visus bijušā dueļa elementus mēs nevarējām izmantot kaut vai lielā dalībnieku skaita dēļ, tomēr pamata principi ir saglabāti. Normunds Jakušonoks pie vienām klavierēm un Uldis Marhilevičs pie otrām. Komandas tiek veidotas no mūsu favorītiem, tas ir, mīļiem un atraktīviem spēlētājiem. Tālāk notiek dziesmu minēšana. Dažādos variantos – gan no atsevišķām frāzēm jāizveido visa dziesma, gan jāaizvieto iztrūkstošie vārdi, zilbes vai skaņas. Mēs gribam, lai arī tie cilvēki, kas Vecgada vakarā sēdēs mājās pie televizora ekrāniem, negarlaikotos. Jo parasti jau šādas spēles aizrauj arī uz dīvāna sēdētājus kaut vai ar to vien, ka ļauj katram «vienkāršam cilvēkam» nodomāt par tā saucamajām «šovu zvaigznēm»: «Nu ir nu gan muļķis, nu kā tik vienkāršas lietas var nezināt!»

