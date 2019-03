Koris “Tik un tā” svinēs savus 15 (FOTO)

Pēc 2003. gada Dziesmu svētkiem, kuru repertuārs bijis visai drūms, no kora “Mītava” atdalījās draugu bariņš, lai dziedātu to, kas sirdij tuvāks. Tā radās ansamblis “Da capo” (no sākuma – itāļu val.), par vadītāju pieaicināts Guntis Galiņš. No 2008. gada Dziesmu svētkiem ansamblis atgriezās ar trešo vietu jaukto vokālo ansambļu grupā. Dziedātāju pulciņš pamazām kļuva arvien kuplāks, un paralēli ansamblim izveidojās koris “Tik un tā”. Ansamblis vairs nepastāv, bet koris 30. martā pulksten 17 Jelgavas kultūras namā “Rota” svinēs savus pirmos 15.



