Tautas lietišķās mākslas meistari, amatnieki, stāstnieki, tautas teicēji, muzikanti un dziedātāji vairāk nekā 152 vietās visā Latvijā šajā nedēļas nogalē no 6. līdz 8. aprīlim aicinās ikvienu interesentu uz pasākumu “Satiec savu meistaru!”.

Interesentus būs gatavas uzņemt mūspuses tautas lietišķās mākslas studijas (TLMS) Valgundē, Līvbērzē un Nākotnē, vēsta organizatori. TLMS “Valgunde” dalībnieces ikvienu gaidīs 6. aprīlī no pulksten 15 līdz 19, lai ierādītu aušanu un slīpā adījuma valnīšu darināšanu. Aušana, tamborēšana un tunēziskie raksti – šādu tematiku šogad izvēlējušās TLMS “Līve” dalībnieces, kuras savas prasmes gatavas ierādīt 8. aprīlī no pulksten 10 līdz 14. Savukārt aušanā un mauču adīšanā 7. aprīlī no pulksten 10 līdz 15 apmācīs TLMS “Nākotne” meistares Ligita Ozolniece, Mārīte Ziediņa, Ingrīda Dzalbe un Ieva Ķeķe. Pieteikšanās nodarbībām pie L.Ozolnieces (tālrunis 26749894, e-pasts ligita.ozolniece@gmail.com).



Amatu prasmes būs iespējams apgūt arī Jelgavā. Ādas somiņu un lupatu leļļu darināšanu ierādīs meistares Sarmīte Tauriņa un Ieva Hofmane, kuras 7. aprīlī no pulksten 10 līdz 14 gaidīs bērnu un jauniešu centrā “Junda” (tālrunis informācijai 29134200, e-pasts kristine.jankevica@junda.lv). Savukārt Signe Lūsiņa Sv.Trīsvienības baznīcas tornī vadīs radošo laboratoriju un ekspedīciju “Jelgavas atmiņu mozaīka”, kurā 8. aprīlī no pulksten 15 līdz 18 vedīs ar veco jelgavnieku stāstiem (tālrunis 28677630, e-pasts signe.lusina@inbox.lv). Bet Ozolnieku novada cenu pagasta “Caunītēs” 8. aprīlī no pulksten 10 līdz 15.30 Santa Rubene ierādīs saldskābmaizes cepšanu (tālrunis 26352395, e-pasts jscaunites@inbox.lv).



Savukārt Dobeles Amatu mājā 6. un 7. aprīlī no pulksten 11 līdz 16 Zemgales sievas cepures šūšanā un izšūšanā un Zemgales zīļu vainaga darināšanā un izšūšanā ievedīs Aija Mālkalna un Anna Indrika (informācijai – tālrunis 22049477, e-pasts damatumaja@gmail.com). Bet Auces novada TLMS “Bēne” 7. aprīlī no pulksten 10 līdz 16 gaidīs Ilze Gailāne un TLMS dalībnieces, kuras stāstīs par Zemgales tautastērpa detaļu (brunču rozīšu rakstā, jostu, villaiņu, zeķu mežģīņrakstā, aubju) darināšanu.



Pasākumi paredzēti arī citur Zemgalē un visā Latvijā. Interesenti aicināti pie meistariem pieteikties jau iepriekš, jo norišu vietās var būt ierobežots apmeklētāju skaits.

Projekta “Satiec savu meistaru!” mērķis ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī par meistariem, viņu zināšanām un prasmēm.



Projektu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām. Vairāk informācijas mājaslapā satiecsavumeistaru.lv.







Foto: Ruslans Antropovs