Miks Galvanovskis prezentē singla “Slave” videoklipu (VIDEO)

Dziedātājs Miks Galvanovskis izdevis albuma “In Pieces” otrā singla “Slave” videoklipu. Pārējās albuma dziesmas tiks prezentētas koncertā 28. aprīlī Spīķeru koncertzālē Rīgā.



“Dziesma un videoklips ir par divu cilvēku ikdienišķu sadzīvi, kas pārvērtusies neaprakstāmās mocībās. Mūsdienās bieži tiekam pakļauti lietām un personām, kad paši to nemaz neapzināmies. Mēs esam kā marionetes, ar kurām var izrīkoties, kā vien vēlas, līdz brīdim, kad pamostamies un apjēdzam realitāti un šīs pakļaušanās sekas,” stāsta Miks.

Videoklipā galveno sievietes lomu atveido modele Lelde Grabe, kuras tēls ir nelīdzsvarots un egoistisks, viņa tīšā veidā pilnīgi pārņēmusi varu pār otru personāžu. Vīrieša lomu šajā videoklipā atveido pats dziesmas izpildītājs Miks Galvanovskis.

20 gadu vecais dziedātājs ar šo videoklipu vēlas parādīt arī savus personīgos pārdzīvojumus un to sekas. “Mēs nekad nezinām, kas slēpjas aiz to cilvēku maskām, ar kuriem mēs esam pazīstami dienu, mēnesi, gadu vai pat pusi no mūsu dzīves. Neapzinoties mēs nonākam šo cilvēku gūstā un kļūstam par viņu emocionālajiem vergiem. Kad mēs atjēdzamies no šīs iedomātās idilles, ir jau par vēlu,” par dziesmas un videoklipa sajūtām vēsta dziesmas autors.

Dziedātāja sajūtas un pārdzīvojumus apvienot videoklipā palīdzējusi režisore, grima māksliniece un stiliste Laura Brokāne, bet dziesmas ieraksts tapis kopā ar producentu un ģitāristu Reini Briģi.

Videoklipa filmēšanas darbā piedalījusies filmēšanas komanda “Otherside.lv” kopā ar operatoru Arti Milleru. Videoklipam tapt palīdzējuši Diāna Procenko, Edijs Andersons, Irma Jansone, Valdis Krūmiņš, Ērika Rudika, Laine Aistere un citi.

Jau pēc albuma prezentācijas dziedātājs izsludinās Latvijas koncerttūri ar jaunā albuma programmu.









Publicitātes foto