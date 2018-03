Jau piektdienas vakarā Jelgavas Kultūras namā tika ieņemta rinda pie biļešu kasēm uz XXVI Vispārējiem latviešu dziesmu un XVI Deju svētkiem. Biļešu tirgošana sāksies sestdien, 3. martā, pulksten 11 gan “Biļešu paradīzes” kasēs, gan internetā. Starp biļešu pircējiem bija ne tikai jelgavnieki, bet arī rīdzinieki un tukumnieki. Rinda izveidojās kultūras nama foajē. Cilvēki sēdēja klubkrēslos, jokoja vai arī snauda. Kāds vīrs, atvēris kultūras nama durvis, moži uzjautāja: “Kur desa?”, – tādējādi atgādinot par padomju nebrīves laikiem, kad cilvēkiem nācās stāvēt lielās rindās pēc pārtikas produktiem. Savukārt kāds cits vīrs, nemanot to, ka kultūras nama durvis ir vaļā un rinda atrodas foajē, ilgāku laiku nostāvēja ārā piecpadsmit grādu salā. “Es, uzaicinot šo vīru nākt iekšā, diemžēl viņam laupīju apziņu, ka viņš rindā ir pirmais,” sacīja kāds pirmrindnieks.

Viens no rindā stāvētājiem Saeimas deputāts Imants Parādnieks teica, ka viņš zvanījis kādam pašvaldības pārstāvim, lai apjautātos, kā būs ar biļešu iegādi Jelgavā. Viņam atbildēts – ja kultūras namā pie kasēm būs cilvēki, tos ārā neliks. “Jelgavā pēc biļetēm stāvam pirmo reizi, un priecājos, ka šeit pašvaldība rūpējas par savu cilvēku ērtībām,” piebilda I.Parādnieks. Viņš ar ģimeni rindu bija ieņēmis vēlā piektdienas vakarā.

Savukārt divas jelgavnieces, kas ieņēma rindu sestdien ap septiņiem un ieguva piecdesmito vietu, pukojās, ka viņām kāds Jelgavas kultūras nama darbinieks piektdien teicis, ka kultūras nams būs vaļā tikai no rīta. Tādēļ viņas nebija agrāk nākušas. “Iepriekšējos Dziesmu svētkos es pie kasēm biju desmitā un tad tik dabūju biļetes uz ģenerālmēģinājumu,” skumji noteica jelgavniece. “Tā jau ir arī koncertos un izrādēs, kad atbrauc rīdzinieki un biļetes noceļ,” piebilda kundze.

Cenu amplitūda uz visiem svētku maksas notikumiem ir no diviem līdz 65 eiro, ar katra koncerta biļešu cenām var iepazīties dziesmusvetki.lv.

Vienā pirkumā vienam pircējam uz katru pasākumu kasēs būs iespējams nopirkt līdz četrām biļetēm, savukārt, pērkot biļetes internetā, varēs iegādāties ne vairāk par astoņām biļetēm vienā pirkuma reizē (ne vairāk par četrām uz vienu pasākumu). Bērni līdz septiņu gadu vecumam, ja nav nepieciešama atsevišķa sēdvieta, pasākumus varēs apmeklēt bez maksas.

Arī visiem svētku dalībniekiem, uzrādot dalībnieka karti, būs iespēja bez maksas apmeklēt noslēguma koncertu Mežaparka Lielajā estrādē. Lai nodrošinātu biļešu pieejamību, plānots piemērot desmit procentu atlaidi no biļetes cenas daudzbērnu ģimenēm, uzrādot 3+ Ģimenes karti, personām ar I, II vai III invaliditātes grupu un politiski represētajām personām, uzrādot atbilstošu apliecību.

Publiskajā tirdzniecībā uz visiem maksas pasākumiem tiks nodotas 95 230 biļešu (75 procenti no kopējā biļešu skaita), tai skaitā 47 431 biļete uz noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumu un koncertu (77,73 procenti no kopējā noslēguma koncerta un ģenerālmēģinājuma biļešu skaita) un 23 640 biļešu uz deju lieluzvedumu (75,38 procenti no kopējā deju lieluzveduma ģenerālmēģinājuma un divu koncertu biļešu skaita).



Foto: visisvetki.lv un Gaitis Grūtups