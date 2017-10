Sv.Trīsvienības baznīcas tornis pāriet uz ziemas darba laiku

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs un Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis sākuši strādāt pēc ziemas sezonas darba laika, informē Tūrisma centra pārstāve Sandra Grigorjeva. Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pakalpojumi joprojām tiks sniegti septiņas dienas nedēļā, bet tiek saīsināts darbalaiks.



Ziemas sezonā, no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 30. aprīlim, Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs pirmdienās strādās no pulksten 10 līdz 18, no otrdienas līdz ceturtdienai – no pulksten 10 līdz 21, piektdienās un sestdienās – no pulksten 10 līdz 22, bet svētdienās – no pulksten 11 līdz 18. Šajā laikā ikviens interesents varēs saņemt nepieciešamo informāciju par tūrisma un atpūtas iespējām Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā, iegūt informatīvos materiālus par Jelgavu un apkārtni, Zemgali, Latviju, kā arī iegādāties suvenīrus.

Mainīts arī Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa darba laiks. No otrdienas līdz svētdienai tornī ir iespējams apmeklēt trīs interaktīvas vēstures ekspozīcijas un iepazīt Latvijas valsts prezidentu dzīvesstāstus, Jelgavas simbolus, nozīmīgākos vēstures notikumus Jelgavā, doties virtuālā pastaigā pa kādreizējo Sv.Trīsvienības baznīcu, kā arī izzināt Zemgales tautastērpu rakstus. Torņa skatu laukums un izstāžu zāle būs atvērti visas septiņas dienas nedēļā.

Sv.Trīsvienības baznīcas tornis būs slēgts oktobra, novembra un decembra pirmajā pirmdienā – 2. oktobrī, 6. novembrī un 4. decembrī – uzkopšanas darbu dēļ.





Publicitātes foto