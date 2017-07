Tūristu skaits Jelgavā pirmajā pusgadā pieaudzis teju par trešdaļu

Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā šī gada pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par 29 procentiem palielinājies tūrisma informācijas pieprasījumu skaits, informē pašvaldība. Visvairāk Jelgavu apmeklējuši ārvalstu tūristi no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas un Lielbritānijas, audzis arī vietējo tūristu skaits.

Pirmajā pusgadā Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā kopumā saņemti 8208 tūrisma informācijas pieprasījumi, kas ir par 29 procentiem vairāk nekā 2016. gada pirmajos sešos mēnešos. Tūrisma informācijas pieprasījumi no Latvijas ceļotājiem auguši uz pusi, savukārt ārvalstu ceļotāju skaits palielinājies par 2,5 procentiem.

Kā ik gadu, Jelgavu visvairāk apmeklējuši ceļotāji no Lietuvas un Igaunijas. Pirmajā pusgadā tūristu skaits no Krievijas un Lielbritānijas palielinājies nedaudz vairāk kā divas reizes, bet tūristu skaits no Vācijas Jelgavā pieaudzis par 15 procentiem.

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs atrodas Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī, Akadēmijas ielā 1. Tas ir atvērts septiņas dienas nedēļā, sešās no tām vasaras sezonā tūrisma centrs apmeklētājus gaida līdz pat pulksten 22.





Publicitātes foto