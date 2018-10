No oktobra uz remontdarbu laiku slēgts Jelgavas pils muzejs, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Tāpat mainās Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja un Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijas darba laiks.

Jelgavas pils muzeja vadītāja Ginta Linīte aģentūrai LETA stāstīja, ka pils muzejā norit sagatavošanās darbi, lai jau drīzumā šeit sāktos remontdarbi. Šobrīd nav zināms, cik ilgi muzejs būs slēgts. Tūristiem iespējams apmeklēt Jelgavas pili un apskatīties izstādes aulas foajē. Līdz 5. oktobrim šeit vēl apskatāma Ulda Zutera ainavu izstāde, bet pēc tās tiks eksponēti fotomākslinieka Jura Zēberga darbi, skaidroja Linīte, piebilstot, ka līdz 31. oktobrim interesentiem ir iespēja apmeklēt Kurzemes hercogu kapenes katru dienu no pulksten 9 līdz 17. No 1. novembra arī kapenes būs slēgtas.

Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pārstāve Sandra Grigorjeva aģentūru LETA informēja, ka ziemas sezonā – no 1. oktobra līdz 30. aprīlim – torņa skatu laukums, izstāžu zāle un Tūrisma informācijas centrs strādās pirmdienās no pulksten 10, nevis kā iepriekš no pulksten 9, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – no pulksten 10 līdz 21, piektdienās un sestdienās – no pulksten 10 līdz 22, svētdienās – no pulksten 11 līdz 18. Torņa vēstures ekspozīcijas pirmdienās būs slēgtas, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās tās būs atvērtas no pulksten 10 līdz 18, svētdienās – no pulksten 11 līdz 18.

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs pirmdienās apmeklētājiem līdz 30. aprīlim ir slēgts, bet no otrdienas līdz svētdienai apmeklētājus gaida katru dienu no pulksten 10 līdz 17. Arī Ā.Alunāna memoriālais muzejs pirmdienās ir slēgts, bet no otrdienas līdz svētdienai atvērts no pulksten 10 līdz 18 ar pusdienas pārtraukumu no pulksten 13 līdz 14.

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija no 1. oktobra līdz 30. aprīlim svētdienās, pirmdienās un otrdienās ir slēgta, trešdienās interesentus gaidīs no pulksten 10 līdz 17, ceturtdienās no pulksten 11 līdz 19, piektdienās un sestdienās – no pulksten 10 līdz 17.