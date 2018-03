Ar 16 dažādu kolektīvu piedalīšanos sestdien, 10. martā, pulksten 12 Zaļenieku Kultūras namā sāksies Jelgavas, Ozolnieku, Olaines novada un Jelgavas vokālo ansambļu skate, informē Jelgavas novada pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša.



Vokālo ansambļu skates ik gadu tiek rīkotas, lai nodrošinātu ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un attīstību, lai apzinātu to kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, kā arī lai veicinātu katra ansambļa māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi.

Skatē dalībnieki sadalīti trīs grupās – senioru ansambļi, vīru un jauktie ansambļi un sieviešu vokālie ansambļi. Konkursa dalībniekiem jāsagatavo trīs dažādas dziesmas – tautasdziesmas apdare, latviešu komponista oriģināldziesma un viena pēc brīvas izvēles.

Jelgavas novadu konkursā pārstāvēs trīs senioru ansambļi – “Mežābele” no Lielplatones pagasta, “Vakarvējš” no Vilces pagasta un “Varavīksne” no Elejas. Skatē piedalīsies arī senioru vokālais ansamblis “Madara” no Ozolniekiem un “Sarma” no Jaunolaines. Tāpat uzstāsies vīru un jauktie ansambļi “Tikai tev” un “Vīnava” no Lielplatones, “Savējie” no Platones pagasta Lielvircavas, “Sekvence” no Līvbērzes, “Procesā” no Ozolniekiem un Tirkīzkora ansamblis no Jelgavas. Dziedās arī sieviešu vokālie ansambļi “Vega West” no Kalnciema, “Kanconeta” no Vircavas, “Undīne” no Olaines, “Sonora” no Sesavas un “Guns” no Jelgavas.

Tie ansambļi, kuri konkursa pirmajā kārtā iegūs augstākās vai I pakāpes diplomu, tiks uzaicināti piedalīties vokālo ansambļu 2. kārtā 24. martā. Uz otro kārtu var tikt izvirzīti ne vairāk kā puse no dalībnieku kopējā skaita. Tāpat kā konkursa pirmā daļa, arī otrā norisināsies Zaļenieku Kultūras namā. Konkursu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību.

Pirmajā konkursa kārtā ansambļi pēc izvēles dziedās vienu vai divas a cappella dziesmas. Turpretī konkursa otrajā kārtā ansambļiem jāizpilda vismaz divas dziesmas bez muzikālā pavadījuma. Gan pirmajā, gan otrajā kārtā ansambļu izvēlētā dziesma var tikt izpildīta ar pavadījumu, ja izmanto akustiskos instrumentus, jo pasākums norit bez skaņu pastiprinošām iekārtām vai fonogrammas.

Vokālo ansambļu konkursa fināls notiks 2. jūlijā Rīgā, kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā ģilde” XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā.









