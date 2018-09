Zbigņevs Stankevičs: Literatūrai un grāmatai ir milzīgs spēks (VIDEO)

Īsi pirms Romas pāvesta Franciska vizītes Latvijā Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs dalās pārdomās par visu grāmatu Grāmatas nozīmi un rakstītā vārda nozīmi cilvēku savstarpējās attiecībās un attiecībās ar Dievu. Video intervija ar arhibīskapu ir otrā, kas publicēta “Baltic International Bank” organizētajā projektā “Bibliotēka”, informē projekta pārstāve Daiga Bitēna.

“Vārds “bibliotēka” man asociējas ar citu vārdu – Bībele, jo Bībele ir grāmatu krājums. Bībele sastāv no daudzām grāmatām, un bibliotēka arī sastāv no daudzām grāmatām. “Bībele” tulkojumā – tās ir grāmatas,” intervijā stāsta Zbigņevs Stankevičs. “Atšķirībā no citām grāmatām, kas ir cilvēku sarakstītas, Bībelei ir divi autori – viens autors ir Dievs, un otrs autors ir cilvēks. Interesanti, ka šajā gadījumā abi ir svarīgi – tur ir radoša sadarbība. Šo grāmatu var saprast tikai tādā garā, kādā tā ir sarakstīta. Ko tas nozīmē? Tam Dieva garam, tai inspirācijai, kas bija Bībeles autoriem, ir jādveš cilvēka sirdī un jāapgaismo cilvēka prāts, lai tas spētu saprast, kas tur ir rakstīts.”

Video stāstā par literatūras, grāmatu un bibliotēkas nozīmi arhibīskaps detalizēti skaidro, kāpēc izteikt vārdu ir liela atbildība un kāpēc vārdiem – kā runātiem, tā rakstītiem – ir milzīgs iedarbības spēks.

Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča video intervija ir otrā, kas skatītājiem tiek piedāvāta projektā “Bibliotēka”. Pirmā intervija bija ar rakstnieci Noru Ikstenu. Tuvākajos mēnešos gaidāmi arī video materiāli, kuros par literatūras un grāmatu tēmu stāsta Andris Vilks, Kārina Pētersone, Valērijs Belokoņs, Uldis Bērziņš, Imants Lancmanis, Māris Bērziņš, Sanita Stinkule un Vaira Vīķe-Freiberga.

Projektu “Bibliotēka” veido “Baltic International Bank” – ilggadējs latviešu literatūras mecenāts. Tas aicina atklāt sabiedrībai stāstus par literatūras nozīmi cilvēku dzīvē, stāstus par personīgajām bibliotēkām, to saturu, kā arī emocionālo un profesionālo vērtību.

Vairāk informācijas projekta “Bibliotēka” mājaslapā: www.manabiblioteka.lv un sociālo tīklu profilos instagramā, feisbukā un tviterī (@manabiblioteka).











