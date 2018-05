Dobelē notiks lielkoncerts “Simtgades skaņās un rakstos”

Vairāk kā 300 dziedātāji, 400 dejotāji un pūtēju orķestri 16. jūnijā pulksten 19, Dobeles Ķestermeža estrādē tiksies XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ieskaņu lielkoncertā “Simtgades skaņās un rakstos”, vēsta viena no pasākuma organizatorēm Sandra Ķiņķere.

Koncertā piedalīsies Dobeles, Auces, Tērvetes novadu tautas deju kolektīvi, kori, pūtēju orķestri, zēnu ansamblis, tautas lietišķās mākslas studijas un vieskolektīvi no Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas un Skaistkalnes. No pulksten 18 būs apskatāma tautas lietišķās mākslas studiju rokdarbu izstāde.

Pulksten 18.40 koncerta dalībnieku svinīga iesoļošana Ķestermeža estrādē, ceļa vārdi un ceļa maize Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem. Pulksten 19 – svētku ieskaņu lielkoncerts. Koncerta repertuārā dejas no Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” un deju koncerta “Vēl simts gadi dejai”, dziesmas no koncerta “Zvaigžņu ceļā”. Koncerta mākslinieciskie vadītāji: Dobeles deju apriņķa virsvadītāja Gunta Raipala, Dobeles koru apriņķa virsvadītāji Jānis Zirnis un Māra Marnauza, pūtēju orķestru virsvadītājs Ervīns Zandersons, koncerta režisore un projekta vadītāja Sandra Ķiņķere.

Koncerta režisore Sandra Ķiņķere stāsta: “Dziedātāji izdziedās laika griežu liktenīgās dziesmas: “Gaismas pils” (komponists Jāzeps Vītols, Ausekļa vārdi), “Saule, Pērkons, Daugava” (komponists Mārtiņš Brauns, Raiņa vārdi) un citas. Dejotāju izdejos mūsu tautas vēstures nozīmīgākos brīžus no pirmsākumiem līdz šodienai, no baltu cilšu sanākšanas Daugavas krastos un laika, kad pirmoreiz minēts sarkanbaltsarkanais karogs, līdz Latvijas simtgades svinībām. Apvienojoties dejotājiem, koriem, pūtēju orķestriem, koncertā tiks izdejotas tādas dejas kā “Aiz ezera augsti kalni” (Ulda Žagatas hor., Raimonda Paula mūzika), “Ir 1873. gads, dimd Rīga” (Alfrēda Spuras hor., Raimonda Paula mūzika), un citas latviešu horeogrāfu dejas.“

Pulksten 22 sāksies nakts balle kopā ar grupu “Cits kvartāls”.