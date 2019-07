Dobeles muzejā atklās Mārča Stumbra gleznu izstādi

Dobeles Novadpētniecības muzejā 1. augustā pulksten 16 tiks atklāta Mārča Stumbra gleznu izstāde. Mākslinieks strādājis stilistiski atšķirīgos veidos, galvenokārt eļļas un pasteļtehnikā, informē muzeja rojektu vadītāja Baiba Ļipņicka.

Pats autors par saviem darbiem teicis: „Daba, šī bezgalīgā krāsu, līniju, ritmu un gaismēnu simfonija dod ierosmi gleznot un piedalīties visaptverošā radīšanas un pārvērtību procesā, bet pretrunīgā vēlme apbrīnot esošo, un reizē radīt savu, gleznas rāmī iekļautu pasauli, liek mainīt žanrus, stilus, glezniecības paņēmienus, meklēt arvien jaunu redzējumu un spēju mazajā, ikdienišķajā saskatīt vispārējo, lielo.”

Mākslas zinātnieks Māris Brancis atmiņās par M.Stumbri rakstījis: “Viņš nelīdzinājās tauriņam, kurša laidelējas no zieda uz ziedu, no vienas pļavas uz otru. Mārcis meklēja pamatīgumu. Pavirši atrast kādu motīvu, to steidzīgi uzmest uz audekla un drīz steigties uz citu vietu- tas nebija viņa dabā. Viņam bija jāiedzīvojas vietā, kuru grasījās iemūžināt krāsās uz audekla, jāsarod ar acīs iekritušu skatu pilsētas nomalē vai parka nostūrī.”

Mārcis Stumbris (1942-2014) mācījies Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (1954–1961), 1970.gadā beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu.

Bijis mākslinieks noformētājs un mākslas studijas vadītājs Daugavpilī, mākslinieks un fotogrāfs Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.

Personālizstādes notikušas Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Saldū, Saulkrastos u.c.

Izstāde Dobeles muzejā būs apskatāma līdz 31.augustam.

