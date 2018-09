Kā pareizi mājas apstākļos kopt orhidejas?

Biologi un puķkopji uzskata, ka falenopši, kas ir orhideju hibrīdi, ir piemēroti audzēšanai un turēšanai telpās. Tie viegli adaptējas no vieniem apstākļiem citos. Taču paši orhideju turētāji, kuriem istabās ir pat vairāki desmiti šo augu, novērojuši, ka ne vienmēr orhidejām patīk pārmaiņas.



Falenopši saglabā savu vietu arī pieredzējušu orhidejmīļu kolekcijās, kuri augstu vērtē šī orhideju paveida ilgo un ļoti skaisto ziedēšanu. Orhidejas zied ziemā, un ziedēšana var ilgt vairākus mēnešus. Labvēlīgos apstākļos orhidejas aug visu gadu, bet tās ir pastāvīgi jālaista un jāmēslo.

Falenopšiem vajag daudz gaismas un siltumu – to ideālā temperatūra ir 25 grādi. Puķes ir bagātīgi jāsalaista ar krāna ūdeni, var arī ar minerālūdeni. Galvenais augu ir nepārlaistīt – tas ir viens no veidiem, kā to nobeigt. Istabas orhidejas ir ļoti kāras uz mēslošanu, bet pārāk koncentrēts mēslojuma šķīdums var nopietni bojāt saknes, tādēļ jāmēslo zemā koncentrācijā, bet bieži.

Kad parādās mazās, jaunās saknītes un podā vairs nav vietas, augu ieteicams pārstrādīt. Pods jāizvēlas tieši tik liels, lai tajā satilptu auga saknes. Jāiegādājas orhidejām piemērots substrāts – tiem patīk ūdeni labi novadošs substrāts, piemēram, vidēja izmēra priežu mizu gabaliņi.

Lai ierosinātu ziedēšanu, jāizvairās pakļaut falenopšus temperatūrai, kas zemāka par 18 grādiem. Ja jūsu falenopsis labi aug, taču nezied, vairumā gadījumu vaina ir nepietiekamā apgaismojumā. Rudenī un ziemā falenopšiem patīk atrašanās tiešā saulē dažas stundas dienā. Pēc ziedēšanas var atstāt ziedkātu nenogrieztu. Atsevišķos gadījumos kāts veidos atzarus, kas arī ziedēs. Tomēr tā nenotiek vienmēr. Citos gadījumos ziedkāts sakalst, un tad atliek to nogriezt līdz pašai lejai.

Uz nenogrieztiem vecajiem, bet dzīvajiem ziedkātiem var parādīties jauni stādiņi. Tie ir mātes auga kopijas. Kad stāds būs uzaudzējis saknītes, to var atdalīt no mātes auga un stādīt atsevišķā podā.



Pērkot falenopšus lielveikalos vai tirdzniecības vietās, kur to vienuviet ir ļoti daudz, kā arī tuvumā ir vēl kādi citi augi, jāuzmanās no auga parazītiem. Parasti tās ir utis pelēcīgi baltā krāsā, kas uzmetas uz lapām un ziediem. Ja mājās ir vairākas orhidejas, utis var pāriet uz citiem augiem. Lai ar šiem kukaiņiem cīnītos, augu var apsmidzināt ar stiprāku alkoholisku dzērienu – degvīnu vai rumu.







