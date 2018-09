Ieva

PIrmkārt - ratus likt nav ieteicams, jo tas var kaitēt dzīnvienkam.

Otrais, - svaigas ogas, dārzeņus un augļus dzīvniekam nav ieteicams dot, labāk tad dot, kaltētu ābolu, vai retā reizē kādu riekstu (retā, jo trekns)

Treškārt - pateicoties šinšilas unikālajai spalvai cilvēkiem pret to īsti NAV alerģinas un tai arī nav specifiskas smakas. Atšķirībā no cilvēka mata šinšilai no vienas matu saknītes ir nevis 1, bet kādi 50 mazi matiņi. :)

pirms dienas, 2018.08.30 22:03