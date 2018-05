Festivāls “Helsus” simtgades ceļos

Ar tēmu “Saime simtgades ceļos” 19. maijā Jelgavā Uzvaras parka teritorija no pulksten 10 un līdz 1 norisināsies veselības un garīgā dzīvesveida festivālā “Helsus 2018”, informē festivāla pārstāve Baiba Bobrovska.



Kā skaidro organizatori, diena tiks uzsākta uz lielās skatuves ar bungu skaņām un dziesmām, kam sekos psihoterapeita Viestura Rudzīša nodarbība “Hipotēzes par sievišķības un vīrišķības arhetipiskajiem pamatiem”. Šogad festivāla darbība norisināsies 28. dalībnieku teltīs un kupolos, kur visas dienas garumā apmeklētājiem būs iespēja klausīties lekcijas, uzdot jautājumus un piedalīties dažādās nodarbībās un meistarklasēs.

Saglabājot festivāla atslēgvārdus “Ķermenim, Dvēselei, Veselībai”, norisināsies gan jogas nodarbības Kundalīnī jogas pasniedzējas Agates Vucinas vadībā, būs sarunas par Sargeņģeļiem ar Maiju Kadiķi, iespēja veikt ķermeņa diagnostiku uztura pieturā pie konsultantes Daces Meijas, klausīties lekciju Evitas Štālas vadībā par savstarpējās sievietes un vīrieša attiecībām pēc bērna. Latvijas Biodanzas skolotāju asociācija un Veselīgas izglītības centrs prezentēs tēmu “Ģimenes spēks un labizjūta”, geštaltterapeites Ilze Pavasare un Līga Vaite runās gan par to, kā saglabāt savu identitāti un būt kopā ar kādu, gan, kas ir neatkarība, brīvība un pašdisciplīna.

Iegūt paliekošas atmiņas būs iespējams “Hennas stūrītī”, praktiski darboties meistarklasē pagatavojot savu individuālo, dabīgo smaržu būs iespējams teltī “Smaržas burvība”. Dienas garumā paralēli norisināsies arī Latvijas mājražotāju tirdziņš un būs iespēja gardi paēst.

Savukārt vakars paredzēts pieaugušajiem, pāriem – klausīsimies Dimantras Antras lekciju par “seksuālo veselību”. Pie Ritas Lasmanes, apmeklējot pikanto lekciju par to “Ko sievietes vēlas no vīriešiem attiecībās un ko vīrieši no sievietēm”, varēs atrast atbildes uz īpaši “kutelīgiem” jautājumiem, tāpat mācīsimies erotiskās masāžas pamatus.



Organizatoru foto