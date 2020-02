Ikviens var būt supervaronis (FOTO)

22. starptautiskā ledus skulptūru festivāla tēma ir “Supervaroņi” – ne tikai tie, ko pazīstam no filmām un grāmatām, bet arī cilvēki mums līdzās. No 7. līdz 9. februārim Jelgavā, Pasta salā un Jāņa Čakstes bulvārī, būs apskatāmas ledus skulptūras, ko veidojuši 30 profesionāli tēlnieki no septiņām valstīm.

“Katru gadu taisām prāta vētras un meklējam jaunas tēmas un idejas. Šogad likās, ka supervaronis varētu izraisīt māksliniekos plašu skatījumu, ne tikai domājot par filmu tēliem, bet arī par cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Supervaroņu tēma likās saistoša gan jaunajiem, gan senioriem, kas arī ir svarīgi, jo ledus skulptūru festivālam tradicionāli ir ģimenes pasākuma formāts,” stāsta Jelgavas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītājs Mintauts Buškevics.

Pasākuma organizatori sola vairāk nekā 60 ledus mākslas darbus, pirotehnikas un gaismas šovus, kā arī plašu kultūras programmu visai ģimenei. Īpaši tiks izcelti skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumi, kuru laikā apmeklētājiem būs iespēja redzēt, kā top jauni meistardarbi.

Šogad festivālā tiks apdzīvota arī brīvdabas koncertzāle “Mītava”, to atvēlot ģimenēm un bērniem. Aizvējā visas dienas garumā notiks bērnu konkursi, rotaļas, teātra izrādes, burvju triku paraugdemonstrējumi un dažādas meistarklases. Pārējā festivāla programma noritēs uz lielās skatuves Jāņa Čakstes bulvārī.



Foto: Ruslans Antropovs