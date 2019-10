Imanta Lancmaņa priekšlasījumā par Francijas karaļa Luija XVIII trimdu Jelgavā un Vilcē ļaudis pārpilda pilsētas bibliotēku

Vairāki simti mākslas zinātnieka Imanta Lancmaņa cienītāju piektdien pārpildīja Jelgavas pilsētas bibliotēku, kur tika rīkots viņa priekšlasījums no Francijas 1789. gada revolucijas izbēgušā karaļa Luija XVIII uzturēšanos Jelgavā un Jelgavas novada Vilces pagasta Blankenfeldē. Gāztās Burbonu monarhijas pārstāvis šeit dzīvoja laika posmos no 1798. līdz 1801. gadam un no 1805. līdz 1807. gadam. Interese par I.Lancmaņa priekšlasījumu bija tik liela, ka visiem interesentiem zālē vietas nepietika, daži vēsturnieka sacīto klausījās uz kāpnēm. Vairāki, kas uz pasākumu bija atnākuši pēdējā brīdī, vīlušies apstāklī, ka vietu nav, devās prom.

Divas stundas (ieplānotās vienas vietā) I. Lancmanis runāja par saviem pētījumiem, kas balstās uz Luija XVIII memuāriem un vēstulēm, viņam pietuvināto personu loka liecībām, kā arī arhīvu materiāliem. Sarunā ar zz.lv I.Lancmanis teica, ka salīdzinot ar 1979. gadu, kad iznāca viņa grāmata “Jelgavas pils”, izpētes materiāli ir pieejami daudz vairāk. Turklāt tos var atrast arī publiski pieejamās interneta vietnēs. “Literatūra par šo tematu ir ļoti izkaisīta. Fakti pretrunīgi. Būtu labi, ja dažās vietās ieviestu skaidrību. Rundāles pils muzejā esam par to runājuši. Mēs karali no Jelgavas adoptēsim, ” zz.lv atjokoja I.Lancmanis.

Starp I.Lancmaņa priekšlasījuma klausītājiem bija dažādu paaudžu un politisko uzskatu jelgavnieki, tālāki viesi, kā arī Jelgavas pašvaldības vadības pārstāvji. Pasākumu rīkoja Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Jelgavas Latviešu biedrību.

