Atklās izstādi “Re-misija”

13. oktobrī pulksten 16 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā tiks atklāta mākslas izstāde “Re-misija”, informē muzejs.

Pārstāvot dažādas mākslas nozares, izstādē apvienojušies mākslinieki, kurus vieno kas kopīgs. 1991. gadā viņi absolvējuši Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu. Izstādē būs skatāmi darbi no tolaik tā dēvēto abu paralēlklašu beidzējiem, kā arī abu klašu audzinātāju, mākslinieku Rolanda Grosa un Ivara Andra Vijupa, mākslas darbi. Toreiz jaunie mākslinieki, bet šodien katrs aizgājuši savu ceļu, tomēr zīmīgi, ka daudzi palikuši uzticīgi mākslai. Izstāde “Re-misija” ir veids, kā satikties nu jau ar šodienas pieredzi un dzīves skatījumu un atkal būt kopā kā toreiz vienā grupā tik dažādiem un atšķirīgiem, un tomēr vienojošais ir un paliek šī īpašā saikne ar mākslu. ““Re-misija” ir kā atskaites punkts šodienā – nekas nav noslēdzies, viss vēl tikai priekšā, bet šodien – tādi mēs esam!” teic izstādes dalībnieki.

Pasniedzējs un gleznotājs Rolands Gross atceras: “Es jūs saucu par saviem bērniem. Es jau pats toreiz biju jauns un zaļš. Es biju burtiski pirmo reizi ar pīpi uz jumta! Jūs katrs nācāt no savas ģimenes, un jums katram bija sava pieeja, bet jūs gribējāt par kaut ko kļūt. Jums tā sava lieta bija svarīga, un jūs to mīlējāt. Man līdz ar to bija vienkāršāk. Es it kā biju ar maziem bērniem, kuri jau bija lieli. Es jūs vienmēr uzskatīju par cilvēkiem un vienmēr devu to labāko, ko es varēju. Man bija svarīgi, lai jums ir interesanti.”

Skolas bibliotekāre Dace Balode kavējas atmiņās: “Ak, Dievs, cik sen... Bet jūs bijāt viena no jaukajām klasēm vai kursiem – vairs neatceros, kā to toreiz sauca. Aizveru acis un redzes atmiņā ieraugu Signes saulaino smaidu, Viļņa džentlmeņa stāju, Jāņa nopietnību, Mika vienkāršību, Gitas labsirdību, Agijas un Ēsteres pašpietiekamību un vēl, un vēl... Tas bija toreiz. Ceru un ticu, ka šodien esat tādi paši – varbūt mazliet vairāk dzīves apbružāti, bet to jau var saukt arī par dzīves gudrību.”

Izstādē piedalās Mikus Čavarts, Ilze Egle, Dmitrijs Frolovs, Rolands Gross, Agnese Kurzemniece, Ilze Makstniece, Viktorija Matisone, Gita Šmite, Signe Vanadziņa, Juta Treija, Ivars Andris Vijups, Ēstere Zemīte.



Izstāde būs aplūkojama no 13. oktobra līdz 12. novembrim.







Foto: panoramio.com