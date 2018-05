“Mēs nākam no savas zemes” (FOTO)

Ražens pavasaris izvērties Jelgavas Mākslinieku biedrībai. Nesen atklāta izstāde “Pavasara sveiciens Latvijas simtgadē” Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, bet Muzeju naktī Jelgavas pils aulas foajē atklāšanu piedzīvojusi izstāde “Mēs nākam no savas zemes”.

Izstādē skatāmi 18 autoru darbi, stāsta Jelgavas Mākslinieku biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis. Tā kā telpa noteica to, ka darbi karami pie sienas, izstādē aplūkojamas gleznas, zīmējumi, gleznojums uz stikla un fotogrāfijas. Tradicionāli visvairāk ir glezniecības darbu. Tie tapuši plenēros Ģ.Eliasa dzimtajos “Zīlēnos”, daži ir no Vircavas. Izstādē ir arī divi Jāzepa Pīgožņa balvas izstāžu darbi. Vienu no tiem veidojis Raitis Junkers – viņa triptihs, kura viena daļa bija skatāma izstādē Rīgā, Jelgavas pilī aplūkojams kopumā. Tāpat skatāma Ulda Zutera glezna “Langervaldē pavasaris atkal”. Plašo foajē telpu labi palīdz izmantot divi Andas Buškevicas lielizmēra darbi.

M.Brancis priecājas, ka drīz pilī būs klāt izlaidumu laiks, kad Jelgavas mākslinieku veikumu varēs novērtēt ne vien absolventi, bet arī viņu sveicēji.

Mākslinieki turpinās darboties arī vasarā. No 25. līdz 30. jūnijam Staļģenē risināsies starptautisks plenērs, kurā piedalīsies 13 Jelgavas un trīs Lietuvas mākslinieki. “Tas būs veltījums Baltu vienības dienai, kas Jelgavā notiks septembrī,” stāsta M.Brancis un piemetina, ka 22. septembrī būs atklāta plenēru darbu izstāde. Tāpat vasarā izstāde Kuldīgā paredzēta Lolitai Zikmanei.

Izstāde “Mēs nākam no savas zemes” Jelgavas pilī skatāma līdz 2. jūlijam.







Foto: Raitis Puriņš