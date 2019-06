Jaunieši Jelgavā realizē festivālu "Pārlielupes fests" (FOTO)

Šonedēļ Jelgavas 4. vidusskolas pagalmā notika pirmais skolēnu mūzikas grupu festivāls Latvijā "Pārlielupes fests". Finansējumu festivāla organizēšanai – 350 eiro – jaunieši ieguva, piedaloties Jelgavas pilsētas pašvaldības organizētajā jauniešu iniciatīvu konkursā "Jaunieši var", informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Šis pasākuma formāts ir patiesi veiksmīgs, jo mūziķiem tā ir iespēja būt sadzirdētiem, gūt pieredzi uz skatuves. Lai arī paši esam jelgavnieki, šodien dzirdējām līdz šim mums nezināmas grupas. Domāju, ka šī ir pirmā, bet noteikti ne pēdējā pasākuma reize un nākotnē mūziķu skaitu iespējams paplašināt, pieaicinot māksliniekus ne vien no Jelgavas, bet arī no citām pilsētām," teic grupas "Varbūt rīt" pārstāvis Kārlis Žūriņš.

Savukārt Artis Ozols no grupas "Labvakariņ" uzsvēra, ka liels ieguvums ir vienā pasākumā dzirdēt dažāda žanra mūziku, kur katrs var uzspēlēt to, kas patiesi iet pie sirds.

Jaunieši, kas bija atnākuši uz pasākumu, atzina, ka tas ir bijis foršs vasaras vakara festiņš, kur nemaz neradās sajūta, ka esi skolas teritorijā. "Te ir viss – no latviešu tradicionālajām dziesmām līdz smagajam rokam. Katrs var atrast to, kas patīk, satikties ar draugiem un paralēli informatīvajās teltīs uzzināt jaunumus par studijām vai brīvā laika pavadīšanas iespējām," vērtē Jelgavas tehnikuma audzēkne Undīne.

Pasākumu ieskandināja grupa "Labvakariņ" no Jelgavas 4. vidusskolas, vēlāk varēja dzirdēt arī grupu "Lucitidy" no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, grupu "Disonanse" no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, jelgavniekus smagā roka māksliniekus no grupas "Blind Shapes", Jelgavas 4. vidusskolas grupu "Starp mums", kā arī pasākuma noslēgumā – jelgavnieku grupu "Varbūt rīt".

Foto: Eva Pričiņa