Jelgavā atklās arhitektūrai un būvniecībai veltītu ceļojošo izstādi “Vietas, ko maina būves”

Jelgavā 15.novembrī, pulksten 11, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLUI Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF) atklās arhitektūrai un būvniecībai veltītu ceļojošo izstādi “Vietas, ko maina būves”. Izstādē iekļauta brīvdabas koncertzāle "Mītava", modernu tehnoloģiju privātmāja, kas atrodas Jelgavas novadā (pie Mežciema). To būvējis uzņēmums "Igate Būve" ,bet būvkonstrukcijas ražojusi SIA “IKTK,” kas atrodas Ozolnieku novadā, informē izstādes rīkotāji.

Ceļojošo izstādi “Vietas, ko maina būves “publikai atvēra šā gada 14.oktobrī, Rīgas domē. Izstāde ar 18 stendiem ir platforma, lai piesaistītu sabiedrības uzmanību un vairotu izpratni par sarežģītiem būvniecības procesiem un to ietekmi uz ikdienas dzīvi. Izstādes saturs veidots izglītojošs, viegli uztverams, interesants un tai pat laikā ir ar precīzu vēstījumu, kas saprotams gan profesionāļiem, gan plašai sabiedrībai. Galvenais izstādes vēstījums ir par būvēm, kuras uzlabojušas vides kvalitāti vai pozitīvi ietekmējušas ekonomiskos procesus, uzsver izstādes rīkotāji - biedrība "Building Design and Construction Council".

Kādi stāsti redzami un lasāmi izstādē?

Īpaša vieta izstādē ierādīta koka būvniecības tehnoloģiju inovācijām un Latvijas speciālistu prasmēm ar tām strādāt. Vērienīgo un konstruktīvi unikālo Jelgavas brīvdabas estrādes “Mītava” apjomu radījuši arhitekts Vents Grietēns, “Igate Būve” un IKTK, realizējot Jelgavas pašvaldības uzdevumu. Apjomos, bet ne inovācijās mazāka ir kāda moderna koka privātmāja, kas apliecina koka kā būvmateriāla konkurētspēju privātajā sektorā. To paveicis arhitekts Agnis Lukšēvics, konstrukcijas izgatavojuši IKTK.

Krievu salā uzņēmums A.C.B. apkārtni pret piesārņojumu pasargājis, uzbūvējot liela mēroga vēju slāpējošu žogu. Tā ir inovatīva tehnoloģija, kas līdz Latvijai atceļojusi no Kanādas. Pozitīvas pārmaiņas piedzīvojis Liepājas centrs, tramvaja tiltam pār kanālu kļūstot izturīgākam, skaistākam un drošākam, darbus vadot uzņēmumam Rīgas tilti, piesaistot CTB un citus būvniekus.

Arī inteliģento inženierrisinājumu uzņēmums “Fima” ir devis savu intelektuālo ieguldījumu Liepājas pilsētvides uzlabošanā, modernizējot Liepājas ekonomiskās zonas dzelzceļa infrastruktūru. Tenisam un labai arhitektūrai tikai šķietami nav nekā kopēja. Patiesībā šīs lietas ir saistītas, ja par mērķi tiek izvirzīts radīt sportam spožu, estētisku treniņu un sacensību bāzi, kā to varam vērto modernizētajos Lielupes slēgtajos tenisa kortos.

Nozīmīga darbu daļa veikta “Riga rent” speciālistu rūpīgajā dalībā un uzraudzībā. Šeit trenēsies ne vien Latvijas tenisa zvaigznes, kas nes valsts vārdu pasaulē, bet notiks arī starptautiska līmeņa sacensības. Viens no izstādes stendiem veltīts Mežaparka estrādes pārbūvei. Šajā objektā pētīt vērienīgās, liektās konstrukcijas uzbūvi brauks no visas pasaules, bet Rīga būs ieguvusi unikālu brīvdabas estrādi, kuras projektu izstrādājuši arhitekti Austris Mailītis un Juris Poga.

Atjaunotu vēsturisku ēku šarms ir īpašs visās izpausmēs, bet ja vēl tiek atjaunots slavena arhitekta radītais apjoms, ieguvēji ir pilsētas iemītnieki un viesi. Ielūkojieties stendā, kur redzama Liepājas viesnīca “Art Hotel Roma”, kas tapusi 1882.gadā pēc arhitekta Paula Maksa Berči projekta.

Rīga ir pievilcīga vieta ārzemju investoriem, kuru viens no mērķiem ir radīt pienesumu pilsētvidē un biroju ēku segmentā ar rūpīgi pārdomātiem projektiem. “Eastnine AB” Rīgā, K. Valdemāra ielā būvēs darījuma centru, priekšroku dodot kokam. Vēl viens koka būvniecības paraugs ir Rīgas Zooloģiskajā dārzā izbūvētā improvizētā Āfrikas savanna – mītne siltzemju zvēriem. Būvnieks “Tilts” un būvuzraudzības speciālisti no “Būvuzraugi LV” pacentušies, lai būve atbilstu augstiem kvalitātes standartiem.

Ar inovatīvu enerģētikas būvi Latvija izvirzās Baltijas un pat Eiropas priekšplānā. Salaspilī izbūvētā saules enerģijas sistēma izmaksājusi 7 miljonus un enerģijas no tās tiks saņemta jau 2020.gadā. Pasūtītājs īr “Salaspils Siltums”, būvuzraudzību veica "Firma L4". Gaisma ir tā, kas liek pilsētai iemirdzēties nakts laikā, nereti vēl izteiksmīgāk nekā dienā. “Neonita” speciālisti ir ar ievērojamu pieredzi šajā jomā, tāpēc daudzas Rīgas fasādes ieguvušas estētiski smalku un acij patīkamu izgaismošanas risinājumu.

Dobeles mūzikas skolas rekonstrukcija ir bijušā dobelnieka Alekseja Kudrina un citu mecenātu, arī Pētera Avena labdarības fonda "Paaudze" dāvana. Arhitektūras uzdevumus risināja arhitekts Mārtiņš Ošāns no “MARK”, bet projektu vadīja Irina Biržina.

Ne Rīgā, ne Baltijā neatrast jaunbūvi ar tik māksliniecisku elementu kā restaurētais griestu gleznojums, kas rotā daudzdzīvokļu ēkas “Club Central Residence II” Rīgā ieejas halli. Pasūtītājs “Axi Invest”, bet restaurācijas transfēra izpildītāji Valdis Platais un Madara Rasiņa. '”Bonava” attīstītā Krasta kvartāla devīzes ir pilsētnieciska elegance ar skatu uz Daugavu.

Iepriekš degradētā teritorija tiek pārvērsta līdz nepazīšanai – tā kļūst par drošu un iekārojamu dzīves vietu. Bijušais inženierarsenāls atrodas Daugavpils cietoksnī, pašvaldība ir nolēmusi, ka ēkas rietumu korpuss jāpielāgo tehniskas izstāžu funkcijai. Vēl garš ceļš ejams, veikts ir pirmais solis – projektu izstrādāja “Rem Pro”. Bijušās industriālās teritorijas ir kļuvušas par vietām, kur dzimt jaunām un svaigām idejām. Kādreizējās saldumu fabrikas teritorijā Rīgā, kas atrodas starp kluso centru un Skanstes rajonu, plānots radīt modernu Rīgas publisko telpu – Sporta 2 kvartālu.

Līdzīgas ceļojošas izstādes – kopskaitā četras, ir organizētas iepriekšējos gados, pēdējā no tām – “Radošā inženierija II”. Izstāžu ceļošanas dienasgrāmatas ir publiskotas vietnē www.buvniekupadome.lv/Izstādes. Kopskaitā ceļojošas izstādes gada laikā aplūko daudzi desmiti tūkstoši skatītāju.

Izstāde ceļos pa Latviju no šā gada oktobra līdz 2020.gada oktobrim, pieturot astoņās vietās – no 14.oktobra līdz 15.novembrim Rīgas domē, no 15.novembra līdz 2020.gada 8.janvārim LLU VBF, no 2020.gada 8.janvāra līdz 9.februārim t/c “Sky&More”, no 2020.gada 9.februāra līdz 9.martam t/c “mc2”, no 2020.gada 9.marta līdz 20. martam kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, no 2020.gada 20.marta līdz 2020.gada 30.aprīlim Rīgas Tehniskajā universitātē.

Foto:www.buvniekupadome.lv